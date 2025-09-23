111至114年租補溢領金額逾5.8億 半數尚未完成追繳

111年至114年7月間租金補助案件因溢領立案合計4萬9853件、溢領金額5億8386萬8千元，目前未完成追繳尚有3億5035萬9千元。（取自立院預算中心報告）

〔記者李文馨／台北報導〕為減輕民眾租屋負擔，內政部自民國111年起開辦租金補貼計劃。立院預算中心報告指出，111年至114年7月間補助案件因溢領立案合計4萬9853件、溢領金額5億8386萬8千元，未完成追繳尚有2萬3961件、3億5035萬9千元，且屬111年度補貼部分，尚未完成追繳仍有3761件、8295萬7千元，顯示溢領情形及尚待追繳數甚多。

審計部於112及113年度中央政府總決算審核報告均指出，國土署的溢領租金補貼案件增加。國土署當時回覆表示，租金補貼專案計畫受理案件眾多，申請人於補貼期間如持有自有住宅、提前終止租約、入監服刑或死亡等情形，將不符合補貼資格。不過此類資訊多由申請人主動提出或地方政府通報，系統無法主動得知，也無自動查核申請人持有自有住宅或服刑等情形的功能。

未完成追繳2.3萬件、3.5億元

根據國土署提供溢領資料，111年至114年7月間補助案件因溢領立案合計4萬9853件、溢領金額5億8386萬8千元，其中累計已追繳2萬5892件、2億3350萬8千元，未完成追繳尚有2萬3961件、3億5035萬9千元，顯示溢領情形及尚待追繳數甚多；且屬111年度補貼部分，尚未完成追繳仍有3761件、8295萬7千元。

預算中心報告總結，111年至114年7月間租金補貼有溢領情形者已立案4萬9853件、總金額達5億8386萬8千元，溢領租金補貼案件龐大，且截至114年7月底止尚未完成追繳者尚有2萬3961件、3億5035萬9千元，補貼的審查、發放及溢領追繳作業容待精進。

報告也提到，近年租賃所得的查核補稅比率無顯著降低，租屋市場的房東未登錄及申報不實等問題未能有效改善，加上租稅減徵戶數、公益出租戶數與租金補貼戶數差距擴大，且房租漲幅也呈擴大趨勢，凸顯租賃住宅制度的健全容有精進空間。

