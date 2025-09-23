黃國昌賓士車找到了！ 四叉貓：登記在高O名下疑躲避財產申報？

網紅「四叉貓」。（資料照）

2025/09/23 13:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇日前發文指出，用黃國昌英文名字「kuo Chang Huang」上美國網站查詢名下有一輛賓士車，而這輛賓士車目前已被運回台灣。四叉貓今日稍早更新進度，指出這輛賓士車目前被登記在「高O」的名下，疑似是黃國昌老婆或是她的兄弟姊妹名下，這代表2件事情，黃國昌的財產沒有申報從美國買回來的賓士車或黃國昌把美國賓士藏在他老婆的親戚名下，藉此躲避財產申報？但車子還是給高翔在使用。

四叉貓在臉書PO文表示，兩週前黃國昌偷跑去日本玩被抓包，回國時因為跟日本偶像同班機，導致被娛樂線的記者拍到，那時黃國昌的老婆（高翔）也有入鏡，讓不少人記得她的長相，上週有個網友私訊我，他說看到一輛賓士車停好之後，從賓士車出來了高翔跟一個女孩（可能是女兒）該網友很好奇這輛賓士車是不是就是四叉貓之前追查的那輛，所以就順手拍了照片傳給四叉貓。

四叉貓指出，高O使用的台灣賓士車「AGK-0855」黃國昌的美國賓士識別碼（VIN）「4JGDF7CE2DA152776」用監理所網站調閱出來的資料（每筆2元）放在一起比對，根本就是同一輛車！破案了！但為了多方驗證，順便查詢「AGK-0855」的資料，這輛車去年沒繳停車費，曾被台北市政府上網公告，根據公告內容，車主叫做「高Ｏ」

四叉貓推論，假設「高Ｏ=高翔」代表黃國昌的財產沒有申報從美國買回來的賓士車（售價：美國7萬美金，台灣452萬台幣）；假設「高Ｏ=高翔的兄弟姊妹」代表黃國昌把美國賓士藏在他老婆的親戚名下，藉此躲避財產申報，但車子還是給高翔在使用。

