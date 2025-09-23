營養午餐受新《財劃法》影響 蔣萬安：事權未清「中央不該恣意決定」

台北市長蔣萬安今（23）日砲轟中央，中央的做法確實嚴重衝擊到孩子，攸關孩子的權益，再苦不能苦孩子。（記者田裕華攝）

2025/09/23 11:44

〔記者孫唯容／台北報導〕受到財劃法修法影響，中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材（三章一Q）的每生每日10元經費，明年度中央、地方政府都未編列預算，台北市、新北市、台中市只能先追加編列全額預算因應，引發關注。台北市長蔣萬安今（23）日砲轟中央，中央的做法確實嚴重衝擊到孩子，攸關孩子的權益，再苦不能苦孩子。他也強調，中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，都沒有和好好溝通、協調，希望盡快召開事權會議。

蔣萬安指出，中央的做法確實嚴重衝擊到台北市的孩子，以及全國各縣市，特別是中南部的小朋友，造成很嚴重的影響，攸關孩子的權益，再苦不能苦孩子，台北市府會編列預算，由地方政府來支應。

蔣萬安表示，中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，都沒有和地方政府好好溝通、協調、交換意見，其實日前他有當面與行政院長卓榮泰表達，希望中央盡快召開事權會議，盡快釐清相關權責，不是單方面、恣意片面決定。

