徐巧芯堅稱跟拍王義川是「民眾爆料」 卓冠廷鐵證點出凱思怪事

卓冠廷今質疑，狗仔們自稱媒體，為什麼耗費9天時間跟監，最後自己的媒體不報導，反而無償向徐巧芯（見圖）提供爆料？（資料照）

2025/09/23 11:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川昨（22日）召開記者會指出，去年他遭到凱思國際公司相關人士跟拍，而跟拍者「自稱媒體」，事後將照片提供給國民黨立委徐巧芯爆料。民進黨議員卓冠廷今（23日）在臉書發文質疑，狗仔們自稱媒體，為什麼耗費9天時間跟監，最後自己的媒體不報導，反而無償向徐巧芯提供爆料？

王義川昨日在記者會中提到，徐巧芯去年6月13日秀出照片及影片，爆料他2度違規闖紅燈，王義川質疑遭連續性跟拍，報警處理，在今年8月下旬收到桃園地檢署的不起訴處分書，揭露租車跟拍他的4人受僱於凱思國際公司，並自稱媒體。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷表示，徐巧芯昨被問到跟監王義川的政治醜聞時，她仍堅稱「民眾爆料」。卓冠廷在臉書貼出桃園地檢署的處分書資料，表示「鐵證如山」證明2件事，首先跟蹤王義川的4個狗仔任職於凱思國際，其中一人，就是王義川披露的「疑似黃國昌李姓助理」；狗仔向租車公司租了9天的車，由狗仔駕駛該車輛持續跟監王義川。

卓冠廷質疑：「為什麼狗仔花了9天的租車成本、時間成本，終於跟到王義川違規左轉，為何他們自己的媒體不報導，反而『無償』向徐巧芯提供爆料？與黃國昌緊密關聯的跟拍集團，靠著『媒體』名義躲過起訴，但餵養徐巧芯爆料資料時候，又成為了『一般民眾』？」

卓冠廷強調：「請回想，綠營政治人物在過去這段時間被跟拍、再由國民黨政治人物爆料的事件有多少？現在逃得了一時，接下來更多證據會說明白。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法