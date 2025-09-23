為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    因颱風取消拜會盧秀燕 羅智強：週四就會一起吃播 請拭目以待

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/09/23 11:34

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席選舉訂於10月18日舉行，已登記參選的國民黨立委羅智強今天預計拜會台中市長盧秀燕，但因颱風延期，羅智強表示，已將日期改到本週四，所以本週四會和盧市長一起來推廣台中美食，請大家拭目以待。

    羅智強表示，每一個黨主席的參選人都會希望能夠得到盧市長的祝福，盧目前是國民黨的共主，因此他很早就已經安排今天晚上要跟盧市長來推廣台中的美食，但因為颱風來襲，所以盧市長優先來關心災害的防範，所以就把這個日期改到本週四，所以本週四會和盧市長一起來推廣台中美食，請大家拭目以待。

    對於國民黨團總召傅崐萁支持郝龍斌，羅智強表示，他走的路線和其他黨主席參選的路線有一點點不一樣，他就是透過立法院的兄弟姐妹和地方勤走，以及認識的地方議員和議會黨團，所以他已經舉辦了將近15場的黨員座談會，已經接觸了將近1500位黨員。

    羅智強說，他是積極的從基層面對面和國民黨黨員來報告參選黨主席的想法，這幾天 非常感謝國民黨立委羅廷瑋、黃健豪和廖偉翔、顏寬恒讓他在台中順利舉辦了6場的政見說明會，面對將近800位的黨員。每一個候選人的做法可能不相同，他就是一步一腳印直接跟黨員報告他參選黨主席的想法。

    此外，國民黨主席選舉訂於10月18日舉行，這次各家媒體舉辦的黨主席候選人辯論會至少5場，而黨中央也將在選前兩周舉辦辯論會。羅智強表示，他在程序上都非常尊重其他候選人和黨中央的決定，如果黨中央有要再加辦辯論會，他也會配合。

