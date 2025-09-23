黃國昌任時力主席「跟拍者」入黨 李正皓加碼爆：還選過黨代表就是黃人馬

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/23 11:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川今與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」後續。他表示，去年6月跟拍他的4人中，有一位李姓涉案人和民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時，其競選團隊中李姓助理同名同姓，該助理總共領了黃33萬元薪水。對此，名嘴李正皓加碼爆料，這位狗仔李o衿不僅是黃國昌2016競選立委的團隊員工，他還在黃國昌擔任時代力量黨主席之後加入時代力量，並且參選過黨代表，號次是17號，在時代力量人盡皆知就是你黃國昌的人馬。

李正皓在臉書PO文表示，王義川爆料，四位跟蹤王義川的狗仔之一叫李o衿 ，是2016年黃國昌有領薪水的競選團隊員工，黃國昌面對記者詢問不改超速仔本性說：「所以他（王義川）的指控是什麼？在那邊含沙射影講蠢話，我根本懶的理他（王義川）。」

請繼續往下閱讀...

李正皓指出，超速仔就是超速仔，同時他還加碼爆料，這位狗仔李o衿不僅是黃國昌2016競選立委的團隊員工，他還在黃國昌擔任時代力量黨主席之後加入時代力量，並且參選過黨代表，號次是17號，在時代力量人盡皆知就是你黃國昌的人馬。

李正皓直言，他就問，這個狗仔集團黃國昌還敢說跟你沒關係？這種大規模、有系統的監控政敵除了是極大政治醜聞、台版水門案之外，有沒有觸碰到國安的疑慮？這個集團的資金從何而來？政治目的是什麼？這題才剛開始，慢慢看下去。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法