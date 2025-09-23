兩岸要對等尊嚴的交流 郝龍斌：軍機繞台、環台軍演不是善意

國民黨主席候選人郝龍斌。（記者塗建榮攝）

2025/09/23 11:12

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌今日被問到，若未來當選國民黨主席，如何促進兩岸實際上的互動？對此，郝龍斌表示，兩岸要在對等尊嚴的前提下，積極的交流溝通，才能減少誤解、增進了解。當然善意非常重要，不只台灣要表達善意，大陸也要有足夠的善意。現在大陸的軍機繞台、環台軍演，相信沒有人會認為這是善意。

郝龍斌說，他一再呼籲，如果今天要跟台灣交往，希望大家是透過善意減少誤解，而且不要讓台灣人產生惡感，「軍機繞台、環台軍演，怎麼會讓我們喜歡中國大陸這些作為？怎麼會讓我們放心說，要跟你們交往？」

台北市政府昨天一早突襲式宣布，原規劃本月舉行的台北上海城市論壇（雙城論壇）延期。台北市副市長林奕華受訪說明，「辦得早不如辦得好」，因要簽的兩個合作備忘錄（MOU）尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定「急事緩辦」，確切的舉辦時間將待各項條件俱備、水到渠成，再行公告。一般預料可能與去年相同在十二月舉辦。

郝龍斌表示，雙城論壇是在他台北市長任內開辦的，希望雙城論壇一定要繼續辦下去。2010年兩岸關係也是非常嚴峻，當時從來沒有一個大陸官員來台灣，當時上海市長韓正接受他的邀請來訪，是第一次台灣與大陸官方管道中斷的時候，第一次的官方訪問，重啟雙方良性互動的機會。他始終覺得，雙城論壇不僅是雙方溝通的管道，甚至是共創雙贏很好的經驗。

郝龍斌說，他看到民進黨政府技術性的卡關，給北市府穿小鞋，非常遺憾，我們自己要有信心，台灣的自由民主絕對可以對大陸做反統戰，不要擔心且有仇中、反中的心態，不要覺得他們來做統戰，我們要有信心能做反統戰。

郝龍斌認為，這次要簽的兩個合作備忘錄（MOU）分別涉及河岸治理及技職教育議題，這個有什麼國安問題？現在還不簽下來，還要字斟句酌，不給北市府官員過去，這不是好事。

郝龍斌鄭重呼籲，千萬不要把台灣與大陸唯一的官方溝通管道破壞掉，兩岸要溝通交流，讓雙城論壇繼續進行，這是展現民進黨政府有意溝通的善意與誠意重要的機會，真的要對我們自己有信心，雙城論壇能夠進行只有好處沒有壞處，對現在要延後這件事，他非常遺憾及憂心。

