雙城論壇臨時喊卡！何孟樺：國民黨再親中也不是「趙家人」

台北市議員何孟樺。（資料照）

2025/09/23 13:07

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府22日突然宣布台北上海城市論壇（雙城論壇）延期、「不在9月辦理」，指稱原因是評估相關事務性與技術性審查及協調仍需更周延的準備。對此，民進黨議員何孟樺表示，這次雙城論壇喊卡，不僅顯示了中台交流的阻礙正是在中方，更說明了無論國民黨如何親中、唱和九二共識一個中國、當個「精神趙家人」，在中共眼裡最多也只能是「趙家人的老朋友」，怎麼也不可能成為真正的「趙家人（中國網路流行語，泛指紅色權貴）」！

何孟樺在臉書PO文表示，史無前例，雙城論壇在舉辦前三天臨時喊卡，大家都很希望能從台北市長蔣萬安口中聽到真正的原因，但沒想蔣萬安難得接受堵訪，對萬眾矚目的雙城論壇議題，卻惜字如金，只說了短短13秒，蔣萬安強調放話的人太會編故事，對為何停辦的說明卻比市府的聲明稿還簡短保守，讓人不禁要問，「難道真正的台北市長，其實是昨天侃侃而談的林副市長（林奕華）？是昨天在旁壓陣的殷主委（市府研考會主委殷瑋），而不是蔣萬安」？

何孟樺指出，就像她昨天說的，能讓蔣市府這樣輕聲細語，顯然停辦的原因並不在「側翼」說的「中央審核」，「畢竟，蔣萬安市長就連閣揆誰屬都要說上幾句，如果喊卡原因真是中央審查阻擋，鬥雞蔣市長沒有理由不砲火全開」，「能讓蔣市長突然變得惜字如金、能讓去年由發言人上陣親自受訪開火的市府突然變得如此諱莫如深，原因只有一個。那就是此次雙城論壇喊卡的原因，正是在市長不敢得罪、也不想得罪的中國」，而不是藍營宣稱的中央審查。

何孟樺續指，更重要的是，相較於堵訪時對其他議題侃侃而談，蔣萬安對雙城論壇慎小謹微的發言，「萬boy」的姿態，更說明他已經成為中方「聽其言、觀其行」的對象。一旦蔣市長未來的發言稍有不慎，恐怕今年的雙城論壇不只會延辦，更有可能泡湯，蔣市府說，雙城論壇秉持的原則是「對等、尊嚴、善意、互惠」，但「中國臨時喊卡，可有善意互惠？蔣市長挨了中國悶棍，卻不敢吭聲，又何來對等尊嚴」？

何孟樺直言，這次雙城論壇喊卡，不僅顯示了中台交流的阻礙，正是在於中國；更說明了無論國民黨如何親中，唱和九二共識一個中國，當個「精神趙家人」，在中共眼裡最多也只能是「趙家人的老朋友」，怎麼也不可能成為真正的「趙家人」！

