為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雙城論壇臨時喊卡！何孟樺：國民黨再親中也不是「趙家人」

    台北市議員何孟樺。（資料照）

    台北市議員何孟樺。（資料照）

    2025/09/23 13:07

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府22日突然宣布台北上海城市論壇（雙城論壇）延期、「不在9月辦理」，指稱原因是評估相關事務性與技術性審查及協調仍需更周延的準備。對此，民進黨議員何孟樺表示，這次雙城論壇喊卡，不僅顯示了中台交流的阻礙正是在中方，更說明了無論國民黨如何親中、唱和九二共識一個中國、當個「精神趙家人」，在中共眼裡最多也只能是「趙家人的老朋友」，怎麼也不可能成為真正的「趙家人（中國網路流行語，泛指紅色權貴）」！

    何孟樺在臉書PO文表示，史無前例，雙城論壇在舉辦前三天臨時喊卡，大家都很希望能從台北市長蔣萬安口中聽到真正的原因，但沒想蔣萬安難得接受堵訪，對萬眾矚目的雙城論壇議題，卻惜字如金，只說了短短13秒，蔣萬安強調放話的人太會編故事，對為何停辦的說明卻比市府的聲明稿還簡短保守，讓人不禁要問，「難道真正的台北市長，其實是昨天侃侃而談的林副市長（林奕華）？是昨天在旁壓陣的殷主委（市府研考會主委殷瑋），而不是蔣萬安」？

    何孟樺指出，就像她昨天說的，能讓蔣市府這樣輕聲細語，顯然停辦的原因並不在「側翼」說的「中央審核」，「畢竟，蔣萬安市長就連閣揆誰屬都要說上幾句，如果喊卡原因真是中央審查阻擋，鬥雞蔣市長沒有理由不砲火全開」，「能讓蔣市長突然變得惜字如金、能讓去年由發言人上陣親自受訪開火的市府突然變得如此諱莫如深，原因只有一個。那就是此次雙城論壇喊卡的原因，正是在市長不敢得罪、也不想得罪的中國」，而不是藍營宣稱的中央審查。

    何孟樺續指，更重要的是，相較於堵訪時對其他議題侃侃而談，蔣萬安對雙城論壇慎小謹微的發言，「萬boy」的姿態，更說明他已經成為中方「聽其言、觀其行」的對象。一旦蔣市長未來的發言稍有不慎，恐怕今年的雙城論壇不只會延辦，更有可能泡湯，蔣市府說，雙城論壇秉持的原則是「對等、尊嚴、善意、互惠」，但「中國臨時喊卡，可有善意互惠？蔣市長挨了中國悶棍，卻不敢吭聲，又何來對等尊嚴」？

    何孟樺直言，這次雙城論壇喊卡，不僅顯示了中台交流的阻礙，正是在於中國；更說明了無論國民黨如何親中，唱和九二共識一個中國，當個「精神趙家人」，在中共眼裡最多也只能是「趙家人的老朋友」，怎麼也不可能成為真正的「趙家人」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播