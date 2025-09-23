國民黨代繳黨費人數新增逾8千人 郝龍斌：不要給黨員貼標籤

國民黨主席候選人郝龍斌今受訪表示，33萬黨員具有投票權，誰能得到最多的支持才是正辦。（記者塗建榮攝）

2025/09/23 11:08

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將選舉，外傳有黨員大戶一口氣補繳數千人近3年黨費，代繳黨費人數新增逾8千人，對此，國民黨主席候選人郝龍斌今日受訪表示，他昨天有請教國民黨中央，現在有約33萬具投票權的黨員，8千人當然是一個數目，但是與33萬自主黨員比起來，這個數字是有限的。

具投票權黨員33萬人

郝龍斌強調，黨員交黨費來行使黨權，這是他們的權利，不要給黨員貼標籤，黨主席選舉是靠黨員一票一票投票產生，33萬黨員都要爭取他們的支持，誰能得到最多的支持才是正辦。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問，黨內認為若鄭麗文當選國民黨主席，未來的兩岸路線可能會過於親中，且支持鄭的金主可能會變成地下黨主席。對此，郝龍斌說，將來2026、2028要參與到地方選舉與總統大選的時候，所有基層、一般民眾，不一定是黨員，他們的心聲、對國家的發展方向，我們都要尊重，選舉就是要贏，要爭取選票的極大化，這是未來的黨主席要做的重要事情。

對於鄭麗文積極爭取軍系與黃復興的支持，郝龍斌說，每一位候選人都會積極爭取黨員的支持，包括軍系、地方上的意見領袖、自主黨員等，他也會朝這方向努力，非常多與軍系的黨代表、選民等拜會活動已經展開。

傳出立院國民黨團總召傅崐萁曾幫郝龍斌向國民黨立委們拉票，對此，郝龍斌說，所有願意支持他、幫助他拉票的好朋友，都會積極聯繫，也非常感謝他們的協助。

媒體詢問，如果2028年立法院長韓國瑜的民調，比台中市長盧秀燕還要高，會不會提名韓國瑜？對此，郝龍斌說，他將來要做一個造王者、造后者，現在看起來盧秀燕是眾望所歸的總統候選人人選，如果未來只有盧一人有意願，就可以用徵召的方式，若其他人有意願且也有很高的支持度，就要建立一個雙方或多方可以接受的公平透明及合理的機制來解決。郝龍斌強調，黨內民主很重要，沒有民主就沒有真正的團結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法