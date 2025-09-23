王義川質疑黃國昌與跟拍關聯性 卓冠廷揪黃「心虛舉動」

卓冠廷提到，黃國昌面對王義川的質疑，回答卻「超級心虛」，卓強調，王義川揭露的只是個線頭，「黃國昌、徐巧芯等著面對吧」。（資料照）

2025/09/23 11:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川昨（22日）召開記者會指出，去年他遭到凱思國際公司相關人士連續性跟拍，質疑跟拍者與民眾黨主席黃國昌的關係。民進黨新北市議員卓冠廷昨在臉書提到，黃國昌面臨此質疑，回答卻「超級心虛」，卓強調，王義川揭露的只是個線頭，「黃國昌、徐巧芯等著面對吧！」

王義川昨日在記者會中提到，跟拍者自稱媒體，拍到後卻不報導，反將照片提供給國民黨立委徐巧芯，且跟拍者來自凱思國際公司，該公司與求真民調、民報之間有所關聯，凱思國際派駐在民報的法人代表叫做張晉源，張與黃國昌共同創辦「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，質疑徐巧芯、黃國昌與凱思、張晉源之間的關係。

卓冠廷提到，王義川向黃國昌提問關鍵問題：「八月確定不起訴之後，黃國昌你有沒有跟凱思國際相關的人聯繫？」面對問題時，黃國昌卻說：「我不曉得你的具體問題到底是什麼，你說王義川說他被跟監，那為什麼要問我？」、「大家不覺得可笑嗎？還要秀下限到什麼程度？」

卓冠廷表示：「只要黃國昌心虛，他就會嗆人白痴、可笑。」並舉例黃國昌遇到美國律師執照失效問題時，他回覆：「這是什麼白癡的問題啊？你們把相關問題看一看吧，真是太好笑了。」遇到「美國爸爸」爭議時，則說：「我這樣說好了，我太太非常不高興，她要我根本不要回應。」

卓冠廷強調，這件事徐巧芯也跑不掉，針對王義川爆料的照片，只敢回應「是民眾給她的」，卓質疑，整起案件自稱媒體的凱思國際，到底誰是民眾？卓冠廷最後也說：「如果有政治人物掌握『跟拍集團』可是超大醜聞！王義川揭露的只是個線頭，黃國昌、徐巧芯等著面對吧。」

