木可董座李文娟今出庭 黃帝穎：是否實際掌控木可有三大關鍵

木可公關行銷公司董事長李文娟今出庭作證。（記者劉信德攝）

2025/09/23 11:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉侵占民眾黨政治獻金等案，今（23）日傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證，到庭被告包括柯文哲、李文娟的胞兄李文宗、會計師端木正3人。對此律師黃帝穎表示，李文娟今作證是否實際掌控木可有三大關鍵，木可迄今尚未清算解散仍可復業。

黃帝穎在臉書PO文表示，北院今傳喚李文娟作證，李文娟否認犯罪，被認為是柯文哲的友性證人，但有三大關鍵事實，影響木可董事長李文娟與柯文哲共犯程度，李文娟是否實際掌控木可公司？李文娟能否決策木可財務？李文娟對木可金流就柯文哲以肖像權授名義入私帳的450萬元決策或參與程度？

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，李文娟在偵查中供稱，李文宗2022年10月要求她擔任木可公司的登記負責人，設立初時她就掛名負責人。2023年1月她正式接任木可董事長，月領8萬元薪水，平時只須做簡單的流水帳，交給會計人員何璦廷核對，原本不用向柯文哲報告帳務，總統大選後，柯才要求她要每月定期報告。

黃帝穎直言，李文娟若翻供，將另涉七年以下徒刑偽證罪。

