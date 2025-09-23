王義川：若跟拍者就是昔日助理 黃國昌該負起政治責任

民進黨立委王義川（中）今與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」後續。（記者謝君臨攝）

2025/09/23 10:45

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委王義川今與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」後續。他表示，去年6月跟拍他的4人中，有一位李姓涉案人和民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時，其競選團隊的李姓助理同名同姓，該助理總共領了黃33萬元薪水，若是同一人，黃該負起政治責任，後續就先等黃回應。

國民黨立委徐巧芯自稱接獲民眾爆料，去年6月13日秀出照片、影片，指控王義川2度違規闖紅燈。王認為遭連續性跟拍報案，今年8月收到檢方的不起訴處分書，昨開記者會提出相關疑點，包括跟拍4人自稱媒體從業人員，拍到後卻不報導，反將照片提供給徐？他並揭露跟拍者來自凱思國際公司，以及該公司與求真民調、民報，還有黃國昌之間的關係，認為此事恐為政治醜聞。

王義川今再指出，他根據不起訴處分書內容，去搜尋4位跟拍者的全名，意外發現，其中一位李姓涉案人，與黃國昌2016年競選汐止立委時，在其政治獻金申報中所出現的李姓助理同名同姓，該助理於黃競選團隊工作期間總共領了33萬餘元薪水，相關內容來自「沃草」在網路上做的資訊公告。

王義川說，他在此公開請教黃國昌，「這位李姓助理你一定認識，因為他領你的薪水，請問他現在是否在凱思國際上班？是否就是這4位狗仔之一？」如果這位黃國昌的前助理進行跟拍，黃就很難說這件事和他沒關係。

王義川表示，當然黃國昌也可以回答：「我不認識，他沒在辦公室，去做什麼關我什麼事。」那就再問一次昨天的題目，今年8、9月，不起訴書寄給相關人之後，黃國昌有無和凱思國際相關人等討論案情？

王義川強調，「若這位領你33萬元的李姓助理就是跟拍我的狗仔之一，黃國昌，你該負起政治上的責任，該出來表達。」後續就等黃國昌回應，說明他和該位李姓助理過去、現在、最近的關係為何。

針對媒體詢問是否掌握其他3人的身份？王義川說，這4位當然有時候會遇到同名同姓，不過搜尋4人姓名，有些是滿精彩的，「等我們全部查證完，確定他們之間的關係，才能做相關確認，這部分先讓我保留。」

