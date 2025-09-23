為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王義川：若跟拍者就是昔日助理 黃國昌該負起政治責任

    民進黨立委王義川（中）今與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」後續。（記者謝君臨攝）

    民進黨立委王義川（中）今與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」後續。（記者謝君臨攝）

    2025/09/23 10:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委王義川今與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」後續。他表示，去年6月跟拍他的4人中，有一位李姓涉案人和民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時，其競選團隊的李姓助理同名同姓，該助理總共領了黃33萬元薪水，若是同一人，黃該負起政治責任，後續就先等黃回應。

    國民黨立委徐巧芯自稱接獲民眾爆料，去年6月13日秀出照片、影片，指控王義川2度違規闖紅燈。王認為遭連續性跟拍報案，今年8月收到檢方的不起訴處分書，昨開記者會提出相關疑點，包括跟拍4人自稱媒體從業人員，拍到後卻不報導，反將照片提供給徐？他並揭露跟拍者來自凱思國際公司，以及該公司與求真民調、民報，還有黃國昌之間的關係，認為此事恐為政治醜聞。

    王義川今再指出，他根據不起訴處分書內容，去搜尋4位跟拍者的全名，意外發現，其中一位李姓涉案人，與黃國昌2016年競選汐止立委時，在其政治獻金申報中所出現的李姓助理同名同姓，該助理於黃競選團隊工作期間總共領了33萬餘元薪水，相關內容來自「沃草」在網路上做的資訊公告。

    王義川說，他在此公開請教黃國昌，「這位李姓助理你一定認識，因為他領你的薪水，請問他現在是否在凱思國際上班？是否就是這4位狗仔之一？」如果這位黃國昌的前助理進行跟拍，黃就很難說這件事和他沒關係。

    王義川表示，當然黃國昌也可以回答：「我不認識，他沒在辦公室，去做什麼關我什麼事。」那就再問一次昨天的題目，今年8、9月，不起訴書寄給相關人之後，黃國昌有無和凱思國際相關人等討論案情？

    王義川強調，「若這位領你33萬元的李姓助理就是跟拍我的狗仔之一，黃國昌，你該負起政治上的責任，該出來表達。」後續就等黃國昌回應，說明他和該位李姓助理過去、現在、最近的關係為何。

    針對媒體詢問是否掌握其他3人的身份？王義川說，這4位當然有時候會遇到同名同姓，不過搜尋4人姓名，有些是滿精彩的，「等我們全部查證完，確定他們之間的關係，才能做相關確認，這部分先讓我保留。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播