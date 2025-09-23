為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲出庭被問「屁股還好嗎」？反應曝

    前民眾黨主席柯文哲（左）今天上午到台北地院出庭，步入法院前與支持者握手。（記者劉信德攝）

    前民眾黨主席柯文哲（左）今天上午到台北地院出庭，步入法院前與支持者握手。（記者劉信德攝）

    2025/09/23 10:28

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積獎勵及政治獻金等弊案，前幾天以七千萬元交保，今（23）日上午再度以被告身分出庭。其妻陳佩琪日前透露，柯文哲臀部有兩個巨大對稱傷口，經治療3次未好轉；稍早，柯文哲步入台北地方法院前與支持者逐一握手致意，媒體追問「屁股還好嗎？」等問題，他都未回應。

    柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文指出，柯文哲在看守所羈押一年期間，牢房內僅有坐式馬桶可用，且無法取得酒精清潔，他只能以衛生紙簡單擦拭後再行使用。未料，柯文哲臀部竟出現兩個大型對稱傷口，他自行診斷為「疣」，即人類乳突病毒（HPV）感染所引起的良性皮膚疾病。雖已接受乾冰治療三次，症狀仍未明顯改善，令她憂心丈夫免疫力下降。

    今日上午，柯文哲步入北院前與支持者小草握手致意，被在場媒體追問「屁股還好嗎？」、「阿北，屁股有感染嗎？」、「確認HPV感染嗎？」等關心，他則未做回應，僅快步走進法院。

    台北地院持續審理柯文哲等人涉侵占民眾黨政治獻金等案，今傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證，到庭被告包括柯文哲、李文娟的胞兄李文宗、會計師端木正三人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播