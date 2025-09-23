柯文哲出庭被問「屁股還好嗎」？反應曝

前民眾黨主席柯文哲（左）今天上午到台北地院出庭，步入法院前與支持者握手。（記者劉信德攝）

2025/09/23 10:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積獎勵及政治獻金等弊案，前幾天以七千萬元交保，今（23）日上午再度以被告身分出庭。其妻陳佩琪日前透露，柯文哲臀部有兩個巨大對稱傷口，經治療3次未好轉；稍早，柯文哲步入台北地方法院前與支持者逐一握手致意，媒體追問「屁股還好嗎？」等問題，他都未回應。

柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文指出，柯文哲在看守所羈押一年期間，牢房內僅有坐式馬桶可用，且無法取得酒精清潔，他只能以衛生紙簡單擦拭後再行使用。未料，柯文哲臀部竟出現兩個大型對稱傷口，他自行診斷為「疣」，即人類乳突病毒（HPV）感染所引起的良性皮膚疾病。雖已接受乾冰治療三次，症狀仍未明顯改善，令她憂心丈夫免疫力下降。

今日上午，柯文哲步入北院前與支持者小草握手致意，被在場媒體追問「屁股還好嗎？」、「阿北，屁股有感染嗎？」、「確認HPV感染嗎？」等關心，他則未做回應，僅快步走進法院。

台北地院持續審理柯文哲等人涉侵占民眾黨政治獻金等案，今傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證，到庭被告包括柯文哲、李文娟的胞兄李文宗、會計師端木正三人。

