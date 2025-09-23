苗縣明年總預算出爐 財劃法修正提高地方配合款財政壓力倍增

苗栗縣政府召開縣務會議，會中討論通過明年度總預算案。（苗栗縣政府提供）

2025/09/23 10:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣明年度總預算歲入編列304.42億元；歲出編列302.12億元，較今年度法定預算數277.27億元增加24.85億元。主要編列主辦台灣燈會先編列6.59億元，以及公職人員選舉、人事、教育、建設和社福等項目的需求，今（23）日獲苗栗縣務會議通過，將送苗栗縣議會審議。

苗栗縣政府指出，因應財劃法修正，苗栗縣財力分級由五級變成一級，例如中央計劃性補助，地方配合款由原來自籌10％，變成要50％，對苗栗縣影響相當大，事實上財劃法修正，僅多30億，但人事費及社福經費不斷增加，尚要自籌數十億補助計畫配合款，超逾財政負擔能力。

苗栗縣政府主計處指出，明年度總預算案歲入編列304.42億元，歲出編列302.12億元，較今年度法定預算數277.27億元，增加24.85億元，增幅8.96％，償還債務部分與今年一樣仍編列為2.3億元。

苗縣府主計處指出，明年度法定預算比今年增加，主要是2027年初將主辦台灣燈會，部分工程必須先發包，因而編列6.59億元，以及公教人員晉級、代理教師職前年資採計、退休人員定期退撫調增等增加人事費4.74億元，地方公職人員選舉相關經費0.73億元，優惠電價及凍漲電價差額0.84億元。

此外，育兒津貼縣配合款、學習載具及老舊廁所整修、公共圖書館建置等5.4億元，以及長照計畫升級3.0增加2.06億元；高鐵特定區環境改善、治山防災野溪整治及各風景遊憩區、城鎮風貌規劃設計等工程1.02億元。縣鄉道、老舊及受損橋樑、原民聯絡道路及場館廁所等改善工程1.95億元；苑裡、造橋鄉社衛政合署辦公大樓重建工程等0.9億元等。

苗栗縣政府召開縣務會議，縣長鍾東錦裁示通過明年度總預算案，將送苗栗縣議會審議。（苗栗縣政府提供）

