揭凱思國際狗仔曾任職黃國昌競選團隊！ 吳靜怡秀證據：人事支出33萬

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/23 10:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯去年6月自稱接獲民眾爆料，指控時任民進黨政策會執行長王義川2度違規闖紅燈。王義川昨開記者會認為遭連續性跟拍，並指跟拍者來自凱思國際公司，質疑跟拍者背後的人士與民眾黨主席黃國昌之間的關係。對此，媒體人吳靜怡怒轟，「凱思國際」的負責人李麗娟，跟旗下投資的民調公司有沒有關係呢？這些人到底是單純的專業任命，還是專業人頭呢？民眾黨知不知道黃國昌到底是什麼咖，還是集體在裝傻？

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌深陷政治醜聞，難道現在豢養狗仔就能肆無忌憚跟監治國？受僱於「凱思國際」涉嫌違法偷拍的其中一位狗仔疑似就是「李郁衿」，黃國昌出來說明一下，跟你都沒有關係嗎？「李郁衿」是不是在2016年黃國昌競選團隊的一份子？黃國昌競選經費支出人事費用330303元，更不用說，在後期，是不是也是策動反罷免黃國昌的主力？相信黃國昌辦公室的賴嘉倫主任跟她非常的熟悉。

吳靜怡直言，另外，「凱思國際」的負責人李麗娟，跟旗下投資的民調公司有沒有關係呢？這些人到底是單純的專業任命，還是專業人頭呢？民眾黨知不知道黃國昌到底是什麼咖，還是集體在裝傻！？

