為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    揭凱思國際狗仔曾任職黃國昌競選團隊！ 吳靜怡秀證據：人事支出33萬

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/09/23 10:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯去年6月自稱接獲民眾爆料，指控時任民進黨政策會執行長王義川2度違規闖紅燈。王義川昨開記者會認為遭連續性跟拍，並指跟拍者來自凱思國際公司，質疑跟拍者背後的人士與民眾黨主席黃國昌之間的關係。對此，媒體人吳靜怡怒轟，「凱思國際」的負責人李麗娟，跟旗下投資的民調公司有沒有關係呢？這些人到底是單純的專業任命，還是專業人頭呢？民眾黨知不知道黃國昌到底是什麼咖，還是集體在裝傻？

    吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌深陷政治醜聞，難道現在豢養狗仔就能肆無忌憚跟監治國？受僱於「凱思國際」涉嫌違法偷拍的其中一位狗仔疑似就是「李郁衿」，黃國昌出來說明一下，跟你都沒有關係嗎？「李郁衿」是不是在2016年黃國昌競選團隊的一份子？黃國昌競選經費支出人事費用330303元，更不用說，在後期，是不是也是策動反罷免黃國昌的主力？相信黃國昌辦公室的賴嘉倫主任跟她非常的熟悉。

    吳靜怡直言，另外，「凱思國際」的負責人李麗娟，跟旗下投資的民調公司有沒有關係呢？這些人到底是單純的專業任命，還是專業人頭呢？民眾黨知不知道黃國昌到底是什麼咖，還是集體在裝傻！？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播