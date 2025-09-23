月薪5萬元者可免稅 胡采蘋：可釋放出更大的消費力

「財經網美」胡采蘋表示，月薪5萬元以下不用繳稅真的非常贊成，應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力。（資料照）

2025/09/23 10:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德21日宣布明年申報所得稅時，年收62萬元以下、等同月薪5萬元者可完全免稅，創下史上最低稅負紀錄。消息一出立刻掀起熱議。對此「財經網美」胡采蘋表示，月薪5萬元以下不用繳稅真的非常贊成，應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力。

胡采蘋在臉書PO文表示，月薪5萬元以下不用繳稅真的非常贊成，應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力，零售餐飲旅遊產業會有更大的生意，稅基變大，也能讓這些小生意養更多人。

胡采蘋直言，雖然很多人都會說反正年輕人還是不會投給你，有什麼用，年輕人還是要罵。但我覺得我們是為了台灣長期的發展，不管任何人投不投給我們，留下一個更好的台灣，這是所有台灣人共同的心願。做得好，天會看見。加油。

