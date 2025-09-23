為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    月薪5萬元者可免稅 胡采蘋：可釋放出更大的消費力

    「財經網美」胡采蘋表示，月薪5萬元以下不用繳稅真的非常贊成，應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力。（資料照）

    「財經網美」胡采蘋表示，月薪5萬元以下不用繳稅真的非常贊成，應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力。（資料照）

    2025/09/23 10:25

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德21日宣布明年申報所得稅時，年收62萬元以下、等同月薪5萬元者可完全免稅，創下史上最低稅負紀錄。消息一出立刻掀起熱議。對此「財經網美」胡采蘋表示，月薪5萬元以下不用繳稅真的非常贊成，應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力。

    胡采蘋在臉書PO文表示，月薪5萬元以下不用繳稅真的非常贊成，應該想辦法對資產課稅，而減輕工作者的稅賦，這樣才能讓大家更樂於投入工作，而且也可以釋放出更大的消費力，零售餐飲旅遊產業會有更大的生意，稅基變大，也能讓這些小生意養更多人。

    胡采蘋直言，雖然很多人都會說反正年輕人還是不會投給你，有什麼用，年輕人還是要罵。但我覺得我們是為了台灣長期的發展，不管任何人投不投給我們，留下一個更好的台灣，這是所有台灣人共同的心願。做得好，天會看見。加油。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播