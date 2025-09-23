批盧秀燕封殺孩子發聲制度 張育萌：兒少代表變社區參與、青年議會被廢

張育萌批評，盧秀燕雖自稱盧媽媽，但針對去年就公告的「遴選計畫」，今年初盧市府竟偷偷改成「社區參與計畫」，將「兒少代表」變成「社區參與成員」。過去「青年議員」可以質詢局處，如今「青年議會」也被盧秀燕直接廢掉。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，全國22縣市都有一個很重要的制度，叫作「兒少代表」，但盧秀燕雖自稱盧媽媽，但針對去年就公告的「遴選計畫」，今年初盧市府竟偷偷改成「社區參與計畫」，將「兒少代表」變成「社區參與成員」，他質疑「盧秀燕到底有多害怕被監督？連孩子發聲制度都親手封殺」。張育萌也提到，過去「青年議員」可以質詢局處，如今「青年議會」也被盧秀燕直接廢掉。

張育萌在臉書發文指出，全國22縣市都有一個很重要的制度，叫作「兒少代表」。因為18歲以下的學生沒有投票權，他們的生活是由成年人所設計的，常常政策「離兒少太遙遠」，導致問題叢生。

張育萌說明，為了解決這樣的結構性問題，行政院和衛福部，一路到各縣市，都設計「兒少代表」制度，讓孩子可以親自提出對政策的意見。舉例來說，金門的兒少代表就關注，家境弱勢的學生買不起足夠的生理用品，飽受困擾。因此，學生就提案在國中小提供生理用品，給需要的同學們，也請老師教導學生「月經」是很正常的現象，不必因此感到尷尬。

張育萌強調，這樣的制度等於給縣市政府一個「持續監督」的聲音——多數的縣市收到提案會「列案管理」，要求局處解決問題。但全台灣，就只有台中市跟大家不一樣——兒少代表拿到白紙黑字的聘書，被盧市府硬生生作廢。

張育萌指出，最愛自稱是「盧媽媽」的盧秀燕，說自己疼孩子、重視青年。結果呢？去年2月，市府公告「遴選計畫」，清楚寫著「兒少代表有提案權，也可以出席兒權會和各種小組會議」。去年6月，錄取名單公告，市府還發給錄取者聘書。孩子拿到聘書的那一刻，當然都很興奮，他們以為自己終於可以代表同儕們，走進市府，講出心裡話。

結果這份明明去年就公告的「遴選計畫」，盧市府竟然可以在今年1月偷偷改掉，改成「社區參與計畫」。對此張育萌質疑，「拜託，這個計畫都已經上路了，聘書都發了，市府還能突然反悔？追溯到去年改規定？」並批「盧市府真的是滑天下之大稽」。

張育萌也提到，最離譜的是，今年4月孩子們來上「進階課程」，以為到現場是要學如何蒐集意見、怎麼提案。結果，這根本是一場鴻門宴——社會局當場宣佈，「不好意思，你們不是兒少代表了，現在你們只是『社區參與成員』。」

張育萌批評，為了堵住孩子的嘴，市府還煞費苦心，硬生生捏造一個從來沒聽過的名詞——「社區參與成員」。翻成白話文就是：「你們以後不要想監督市政，也不會讓你們來開會，『社區參與成員』只要乖乖來上課就好。」這讓孩子和家長當場傻住，聘書瞬間變廢紙，四屆建立的制度被盧市府一秒翻桌。

張育萌指出，滿心期待的孩子們，第一次走進市府，就學到盧市府的「潛規則」。「你們的努力都不重要，市府可以一句話就能讓你閉嘴」。

張育萌也強調「這根本不是第一次了」。過去台中市在林佳龍時期成立「青年議會」，選上的「青年議員」可以質詢局處，用力監督市府。結果盧秀燕上任之後嫌「出席率不夠」。大家以為盧媽媽要想辦法提高出席率。結果盧媽媽跟你想的不一樣，她直接廢掉整個青年議會，乾脆不讓你監督。

張育萌在文末砲轟，盧秀燕市長，你到底有多怕被監督？連孩子提供意見的管道，都能偷天換日、一夕封殺。他也直言「一個連孩子發出聲音都要封殺的市府，不值得任何信任」。

