    首頁　>　政治

    普發1萬擬增「不領取」選項 吳思瑤也批擾民：多此一舉

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    2025/09/23 09:23

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院本會期19日開議，行政院已將普發萬元現金的特別預算法案送立法院審議，如順利三讀，最快10月下旬、最遲11月可開始發放。行政院長卓榮泰日前指示財政部研議增設「不領取」選項的可行性。民進黨立委吳思瑤認為，這實在是「擾民的多此一舉」，民進黨團成員已積極向行政院反映意見、要求檢討。

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，批評舉債發錢是債留子孫，呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，上週拜卓揆後，卓揆請財政部研議普發現金登記網站增設「不領取」選項的可行性。

    吳思瑤今天表示，普發現金在系統上另設「拒領」選項實在是擾民的「多此一舉」。黨團成員這幾天都積極向行政院反映各界意見、要求檢討，相信行政院會做出回應並進行調整。

    她認為，不管領取1萬、領取再捐贈或不領挹注國庫，國人都享有最自由多元的選擇；並分享先前捐贈1月薪水支持丹娜絲風災重建給賑災基金會的感謝狀。

    民進黨立委林俊憲20日也說，台灣是民主自由社會，一定有開放多元的聲音，是否領取萬元，決定權在於人民，沒有領取其實就已清楚表達意見。他認為，若會增加行政作業成本與時間，是否需要增加「不領取」選項，「就見仁見智，就要真的再考量」，呼籲行政院應盡快決定並公布原則，正反都會有人支持。

    熱門推播