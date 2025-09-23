參選國民黨主席 郝龍斌：太太首次堅決反對

國民黨主席候選人郝龍斌（右）接受千秋萬事主持人王淺秋（左）訪問。（記者林欣漢翻攝）

2025/09/23 08:48

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今日接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋訪問時透露，他這輩子做任何事情，太太都是無怨無悔的支持及協助，這是第一次她堅決反對。「太太主要是捨不得說，我現在過這麼好，何必出去被人家羞辱、承擔這麼重的責任，可是我自己覺得以目前的幾位候選人看來，我是比較能承擔這個責任的候選人，這是為什麼後來我出來。」

郝龍斌說，太太也是非常忠貞的國民黨員，對國家的使命感，整個家族都是為國家奉獻犧牲，「最後她體諒我，由反對轉為支持」。王淺秋詢問，怎麼說服她的？郝龍斌表示，「人家說要說服郝龍斌，只要把國家民族的大帽子扣上來，大概就完成一半，我太太基本上也是這種人，所以家裡對我非常支持幫助，讓我沒有後顧之憂，對他的支持也跟以前一樣」。

廣告期間有網友表示，懇求郝龍斌退出黨主席選舉，郝龍斌說，「尊重，都尊重」。

郝龍斌表示，這次會出來參選黨主席，最重要是對國民黨的使命感，需要穩定大局、讓國民黨能順利團結內部及在野，2026透過藍白合打贏選舉，2028也能獲勝，下架民進黨。他做過台北市長、環保署長，有各方面的行政歷練，現任黨主席很重要，要能整合內部，且有執行力，他對過去從事公職期間的執行力是有把握的，並與地方上及黨內的意見領袖溝通協調，讓大家團結在一起，他對這件事有把握。

郝龍斌說，雖然他口才不是很好，但本來的定位就不是一個鬥性的黨主席，最主要是有執行的能力及領導力，最重要的是他和黨內同志大部分私交都不錯，大家都非常信任他，今天就要用大家對他的信任這個資產，來團結國民黨，不希望2026、2028再因為內部的不團結，造成選舉失敗。

郝龍斌認為，2020、2024選舉之所以失敗，最主要問題不是因為我們力量不夠，而是提名作業機制中間，看起來都是小小的技術問題，造成內部互信不夠，合作破裂而導致失敗，兩次總統大選，尤其2024更清楚看到6成民意輸給4成民意，不只是國民黨、民眾黨也覺得錐心之痛，更讓藍軍的朋友痛心，這次參選黨主席就是要終結內部不團結而小贏大輸的宿命，要讓2026、2028都能贏。

