雙城論壇延後林奕華稱MOU尚未確定 葉耀元：要信她還是謠言？

2025/09/23 09:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府昨突宣布，台北與上海的雙城論壇將延後舉辦，藍營砲轟中央卡關，綠營則批北市府規劃倉促、壓線送件，引發外界熱議。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則引述台北市副市長林奕華稱，因要簽的2個合作備忘錄還沒確定所以「急事緩辦」，讓他直呼「我們到底要相信台北市副市長說的話，還是相信網路飛來飛去的謠言呢？」

葉耀元在臉書發文指出，「我常常在想，我是不是住在平行宇宙。一邊有人說台北上海雙城論壇之所以要延期，是因為陸委會阻撓。但是蔣萬安自己的副市長林奕華卻說，因為要簽的2個合作備忘錄（MOU）尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定『急事緩辦』」。對此葉耀元直言，「我們到底要相信台北市副市長說的話，還是相信網路飛來飛去的謠言呢？」

葉耀元強調，陸委會只是在提醒聚焦市政交流、避免涉及事屬中央等事項如兩岸觀光等議題、不得參加中共3個80週年等相關統戰活動。他以為這本來就是雙城論壇的目的，陸委會只是善意提醒，難不成要讓台北市去了中國之後看起來像是「中國台灣省台北市」嗎？

葉耀元質疑，這種配合中共的認知作戰，會影響中間選民的判斷，也會加深藍綠彼此的分立。他也直言，美國政治學的研究已經講得很明白了，這種分化社會的訊息，就是政治極化的原因之一。而一直去散佈這種無的放矢的論述，無非是要讓民眾對政府感到失望與增加對其的不信任度。

葉耀元表示，要破解這種問題，只能先建立起一套完整的價值系統。他也分享，「我的價值系統非常簡單，就是凡是拿著槍對著台灣的國家，都是敵人。敵人不管怎麼假慈悲，也不會改變他們對台灣的破壞意圖」。

葉耀元也重申，難道烏克蘭人會因為相信俄羅斯的文化傳承，而覺得俄羅斯入侵烏克蘭是好棒棒的行為嗎？並感嘆「我以為這是常識，但可惜還是有無數的台灣人不這麼認為」。

