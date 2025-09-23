王義川揭跟拍案疑點 吳靜怡：黃國昌不要躲在後面偷偷來

王義川昨開記者會認為遭連續性跟拍，並指跟拍者來自凱思國際公司，質疑跟拍者背後的人士與民眾黨主席黃國昌（見圖）之間的關係。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯去年6月自稱接獲民眾爆料，指控時任民進黨政策會執行長王義川2度違規闖紅燈。王義川昨開記者會認為遭連續性跟拍，並指跟拍者來自凱思國際公司，質疑跟拍者背後的人士與民眾黨主席黃國昌之間的關係。媒體人吳靜怡對此發文質疑，「一條線拉下來，民調、媒體、政客、人事交錯，都跟張晉源、黃國昌有麻花式脫離不了的關係」，並嗆「黃國昌不要躲在王義川後面偷偷來！吹哨者居然變監控者？」

王義川昨開記者會指出，他去年報案後揭露租車跟拍他的4人受僱於凱思國際公司，並指凱思國際曾投資求真民調，且2家公司負責人在某時期是同1人；其次，凱思國際也投資《民報》媒體，當時他們派駐在《民報》的法人代表叫做張晉源，張和民眾黨主席黃國昌共同創辦公益揭弊暨吹哨者保護協會。

吳靜怡在臉書發文指出，台灣政壇的醜聞，居然有疑似政黨領導人和集團企業配合狗仔抹黑特定政黨政治人物！黃國昌需要出來講清楚，你能忍受吹哨者居然變民主國家的監控者嗎？

吳靜怡說，王義川昨日揭露資訊，這些照片是由4名狗仔連續跟拍9天，背後雇主疑似是「凱思國際有限公司」。而凱思的角色並不單純，他背後代表的是哪些群體？是不是有組織犯罪可能？甚至不排除涉及境外勢力合作的可能。

吳靜怡提到，根據消息指出，2022年《民報》經營權就是有「凱思國際」，凱思透過法人代表張晉源出任《民報》董事長；張晉源同時是「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」發起人，而理事長正是黃國昌。凱思的代表人李麗娟，同時又掛名「求真民意調查股份有限公司」董事長，另一名董事關智宇過去還曾在「趨勢民調」任職。

吳靜怡說，去年徐巧芯公開說是「民眾檢舉」照片，指控王義川闖紅燈，當時社會輿論一度聚焦在王義川是否違規，但真正的疑點其實在於：這些從家裡一路跟蹤的檢舉照片到底是怎麼來的？她也質疑徐巧芯沒有說過真話。

吳靜怡批評，黃國昌長年以「吹哨者保護者」自居，呼籲社會給予揭弊勇士安全網，但黃國昌若縱容跟拍、再被包裝成「民眾檢舉」時，這不再是「吹哨」，而是「監控」與「獵殺」。

吳靜怡在文末喊話，黃國昌不能再用「不評論」或「兇記者」來閃躲。民主需要透明，她也強調「黃國昌，請不要再躲在別人後面偷偷來，請正面回答：這些狗仔照片，究竟和你有沒有關係？」

