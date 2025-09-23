為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被問王義川跟拍案 黃國昌嗆為何問我、秀下限 網酸：問A答B

    針對媒體詢問，對於王義川跟拍案的看法，黃國昌大笑之餘也嗆「為什麼要問我？」、「還要秀下限到什麼程度」。（資料照）

    2025/09/23 08:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川昨開記者會質疑，他去年遭到連續性跟拍，並質疑跟拍者背後的人士與民眾黨主席黃國昌之間的關係。針對媒體詢問此事，黃國昌大笑之餘也嗆「為什麼要問我？」、「還要秀下限到什麼程度」民眾黨立委張啓楷也稱「是不是去回問王義川」民眾黨團主任陳智菡也說「他被政治跟監為什麼要問我們？」政治工作者周軒在臉書發文分享白營眾人的反應，引發網友紛紛留言酸「問A答B」、「不但心虛，還故意羞辱記者」。

    周軒在臉書分享媒體報導內容，指媒體昨詢問黃國昌對於王義川跟拍案的看法，黃國昌對此回應「你拿著麥克風講好了，要不然網友不知道你在問什麼」該名記者再次提問，「王義川說自己被政治跟監，你的看法是什麼？」不料黃國昌聞言大笑，在旁的民眾黨團主任陳智菡說「他被政治跟監為什麼要問我們？」民眾黨立委林國成也說「叫他去報警啊」張啓楷則說「是不是去回問王義川」。

    接著黃國昌接下麥克風並表示，「我不曉得你的具體問題到底是什麼，你說王義川說他被跟監，然後呢？那為什麼要問我？」黃國昌也說，「我覺得非常好笑、非常諷刺的是，由人稱『王膝知』的人講出這種話，大家不會覺得很可笑嗎，民進黨跟『王膝知』，你們還要秀下限到什麼程度。」

    對於這番回應，不少網友紛紛留言諷刺「問A答B」，還有人說「根本是問A答Z」。也有網友留言酸「每次講話都刷新自己的下限」、「現在政治人物可以這麼無賴真的很悲哀」、「通常這樣不知所云東扯西扯的回應就是中了」、「最愛玩連看看就是黃國昌」、「答不出來就說記者的問題好笑」、「不但心虛，還故意羞辱記者」、「不是耶，記者問黃，其他人在幫腔什麼，懂不懂禮貌」等。

