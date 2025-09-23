柯文哲友性證人來了！時薪175變月領8萬 木可董座李文娟今作證

柯文哲競選總部財務長李文宗、李文娟兄妹二人早已供出柯文哲實質掌握木可公關公司、眾望基金會、新故鄉協會。（資料照，本報合成）

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉侵占民眾黨政治獻金等案，今（23）日傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證，到庭被告包括柯文哲、李文娟的胞兄李文宗、會計師端木正3人。李文娟原是時薪175元的大賣場試吃員，一躍晉升月領8萬元的木可董事長，故事相當「勵志」，今共犯作證屬柯文哲的「友性證人」。

北檢起訴指出，李文娟是眾望基金會董事長李文宗的胞妹，她涉犯公益侵占、違反商業會計法2罪。起訴指出，李文宗兄妹共同管理柯文哲的總統競總政治獻金專戶，柯為了使資金任其所用，3人共同成立木可公關公司、眾望基金會、新故鄉協會，實際皆由柯文哲實質掌控，由李文娟兄妹共同管理，3人涉以木可名義向柯競總、民眾黨收取肖像授權金，並以支付木可員工薪水、投資自媒體等名目，共同侵占柯競總與民眾黨的政治獻金共6234萬餘元。

李文娟先前開庭時，採無罪答辯，主張去年1月總統大選結束後，競總雖已解散，但還有許多善後的事要做，木可公司選後也有諸多出貨、結帳、出帳、支付薪水等收尾工作，才會有政治獻金的錢匯入木可，「這是結算時的必然，何罪之有？」

李文娟的律師今年4月時具狀答辯狀指出，柯文哲的競總政治獻金剩餘款將用於2028年總統大選，檢察官當庭回稱「很驚訝李文娟直接幫柯文哲宣布參選2028年總統」，認為她的說詞更證明柯文哲等人把選舉當作營利工具，將政治獻金移轉至木可公司，把選舉剩餘款當作私人財產，有共同侵占的犯意。

李文娟今年3月開準備庭時自述，她大學國貿系畢業後在外商公司當秘書，後來在家帶小孩十幾年，新冠疫情前重返職場，當過英文老師，2022年10月哥哥李文宗找她當木可負責人之前，她是COSTCO大賣場的計時試吃員，時薪175元。

李文娟供稱，李文宗2022年10月要求她擔任木可公司的登記負責人，設立初時她雖就掛名負責人，但沒有領薪水，因為沒有事做；2023年1月她正式接任木可董事長，月領8萬元薪水，平時只須做簡單的流水帳，交給會計人員何璦廷核對，原本不用向柯文哲報告帳務，總統大選後，柯才要求她要每月定期報告。

李女當時說，她也有協助眾望基金會、新故鄉協會發員工薪水、申報勞健保，都是依李文宗的指示去辦，她不須向柯文哲報告；她無法介入木可、基金會等的財務調度；柯文哲將肖像權授權給木可公司，她雖未參與授權過程，但確實有拿到柯的同意書，她認為柯授權自己的肖像權，是合法的商業行為，沒有違法。

