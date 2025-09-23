我國行動團籲ICAO納入台灣 加議員直指排除台灣無合法依據

「ICAO行動團」22日召開記者會，邀請加台國會議員友好協會會長史葛洛致詞。（圖擷取自加拿大有線公共事務頻道CPAC）

2025/09/23 00:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕國際民航組織（ICAO）大會23日起在加拿大蒙特婁總部舉行。行動團團長林俊良呼籲ICAO邀請台灣加入即將開幕的大會；加拿大眾議員古柏（Michael Cooper）表示，排除台灣參與ICAO沒有任何合法依據，而是屈從於北京的專政，相當政治性的決定。

我國政府派遣「ICAO行動團」赴加闡述台灣立場，行動團於當地時間22日召開記者會，邀請加台國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）、加拿大保守黨聯邦眾議員古柏，以及我國駐加拿大代表曾厚仁致詞，並由行動團團長、交通部民航局副局長林俊良簡報我國立場及訴求。

行動團團長、交通部民航局副局長林俊良表示，我國訴求為台灣民航局應該被納入ICAO，呼籲ICAO邀請台灣加入23日開幕的大會，只有納入台灣，全球航空才能無縫銜接，即時有效協調航班。

林俊良也說，台灣已經準備好與所有夥伴合作，始終遵守ICAO標準，對安全問題零容忍，盼能分享台灣經驗，實現更加安全且永續的未來。

史葛洛致詞提及中國日前在未與台灣民航局協商的狀況下，單方面啟用M503航路W121銜接線，違反ICAO的原則，她指出，中國未經協調單方面改變台灣週邊航線，將使空域日益擁擠且軍事化，使在該地營運的民航班機面臨更大的風險。

史葛洛說，加拿大始終支持開放、包容、以規則基礎的印太地區，台加共享民主、經濟、和平等價值，這也是加拿大支持台灣有意義參與ICAO及其他國際組織的原因。

史葛洛強調，台灣參與ICAO並非政治議題，而關乎航空安全，航空安全無國界。

古柏指出，台灣是全球第11大航空市場，有繁忙的航空空域，有效的空中交通管理需要持續的合作協調、共享即時數據，以及相互認可的標準等，這些都需要台灣的參與，排除台灣將危害全球航空安全，並與ICAO標榜的建構韌性、包容航空體系的使命相違背。

古柏指出，台灣並非因為表現不佳被ICAO排除，排除台灣參與ICAO沒有任何合法依據，而是屈從於北京的專政，相當政治性的決定，這也是為什麼加拿大政府有責任清楚告訴ICAO，應將政治排除於ICAO大會之外，並邀請台灣有意義參與，這符合台灣、加拿大，甚至全球的利益。

談及國際社會應如何幫助台灣，古柏說，理念相近國家的團結力量至關重要，且在過去幾年力量愈來愈強大，不僅支持台灣參與ICAO，也支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

