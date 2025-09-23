學生假冒黃偉哲貼放假文被辦！小草稱若藍白官員就不會報警 秒被打臉

黃偉哲的大頭貼遭冒用在網上散播颱風假謠言被查辦，有小草稱若是藍白官員遭遇到這種事就不會報警，馬上被打臉。（圖翻攝自Threads）

2025/09/23 00:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長黃偉哲的大頭貼21日遭冒用在網上散播台南要放颱風假的假消息，黃偉哲馬上澄清，警方也展開追查；22日查出散播謠言者是台南某高中學生，警方依違反社維法函送法院裁處。不料有小草稱，如果該學生開玩笑對象是藍白的政治人物，就不會訴諸法律，但馬上有鄉民貼出數篇藍營政客遭遇類似情事隨即報警處理的相關報導，狠狠打臉。

一名小草22日在Threads上PO文：「那個拿黃偉哲頭貼發放假文的學生，唯一做錯的事情，就是他選擇找綠營的開這個玩笑，但凡他找個藍白官員，得到的會是有風度的澄清，明白他想開玩笑的心，仍會給他溫柔的教誨，而不是直接訴諸法律。」

該篇貼文曝光後，馬上就有其他網友貼出台北市長蔣萬安照片21日同樣被盜用在網路發文稱「明天放！」，北市副市長林奕華22日表示報警處理的新聞，還有呼籲地方政府跟著中央一起普發現金，造福民眾的聲音被台中市長盧秀燕、桃園市府報警查辦的相關報導也被找出來，狠狠打臉原PO宣稱藍白會給予「溫柔教誨」、「不訴諸法律」的說法。

其他鄉民也留言，「我放個柯文哲頭像，打個『對不起小草，我要逃亡了』，你看看下面留言的小草會不會給我溫柔的教誨」、「造謠都能忍？難怪騎飛輪收賄的阿伯也能挺」、「笑死，把造謠當玩笑的心態真是大開眼界耶，這不是幽默與否的問題喔」、「草是不是只連基本法律常識都沒有阿，你他X造這種謠言就是違法了」、「當年韓國瑜當市長也有告造謠的民眾，法盲最容易被詐騙」、「放任謠言還要寬恕，你嫌社會不夠亂嗎？」

