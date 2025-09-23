卓榮泰見完釋昭慧指示增「拒領普發1萬」選項 溫朗東：明顯不適任

行政院長卓榮泰19日玄奘大學宗教系教授釋昭慧見面。（行政院提供）

2025/09/23 00:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕發起「拒領普發1萬」運動的玄奘大學宗教系教授釋昭慧，19日拜會行政院長卓榮泰，之後卓指示財政部研議增設不領取普發現金的選項可行性。名嘴溫朗東週一（22日）跳出來痛批，卓榮泰此舉是在羞辱民進黨支持者，「卓榮泰，已明顯不適任！」

溫朗東22日晚間在臉書發文，「卓榮泰罷免前，說不發一萬塊，發了民眾只會拿去買遙控飛機或是冰箱，對國家發展沒幫助。罷免後，發現主流民意希望普發，卻沒有花時間好好跟『幫行政院背書，解釋立院提案發現金是違憲的KOL們』溝通，時間拿去見釋昭慧。」

請繼續往下閱讀...

「釋昭慧是宗教人士，不是財政專家，也稱不上本土派。卓榮泰聽了釋昭慧意見，說要普發一萬的網站上要有『不領取』的按鈕。卓榮泰不去跟反對發現金的本土派溝通，而是跟釋昭慧溝通，表現出來的態度很明顯：『你們是鐵票，我不想浪費時間理你。釋昭慧不綠，有機會增加我的社會支持』。」

他怒斥，「這種價值排序，是羞辱支持者。我建議，普發一萬有兩個選項：Ａ. 領取一萬元，感謝行政院。Ｂ. 領取一萬元，院長請下台。」

