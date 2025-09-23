為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰見完釋昭慧指示增「拒領普發1萬」選項 溫朗東：明顯不適任

    行政院長卓榮泰19日玄奘大學宗教系教授釋昭慧見面。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰19日玄奘大學宗教系教授釋昭慧見面。（行政院提供）

    2025/09/23 00:41

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕發起「拒領普發1萬」運動的玄奘大學宗教系教授釋昭慧，19日拜會行政院長卓榮泰，之後卓指示財政部研議增設不領取普發現金的選項可行性。名嘴溫朗東週一（22日）跳出來痛批，卓榮泰此舉是在羞辱民進黨支持者，「卓榮泰，已明顯不適任！」

    溫朗東22日晚間在臉書發文，「卓榮泰罷免前，說不發一萬塊，發了民眾只會拿去買遙控飛機或是冰箱，對國家發展沒幫助。罷免後，發現主流民意希望普發，卻沒有花時間好好跟『幫行政院背書，解釋立院提案發現金是違憲的KOL們』溝通，時間拿去見釋昭慧。」

    「釋昭慧是宗教人士，不是財政專家，也稱不上本土派。卓榮泰聽了釋昭慧意見，說要普發一萬的網站上要有『不領取』的按鈕。卓榮泰不去跟反對發現金的本土派溝通，而是跟釋昭慧溝通，表現出來的態度很明顯：『你們是鐵票，我不想浪費時間理你。釋昭慧不綠，有機會增加我的社會支持』。」

    他怒斥，「這種價值排序，是羞辱支持者。我建議，普發一萬有兩個選項：Ａ. 領取一萬元，感謝行政院。Ｂ. 領取一萬元，院長請下台。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播