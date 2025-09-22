中國漁船冒樺加沙「風」險越界捕魚 海巡全程監控

民眾發現，有中國漁船非法闖入金門峰上海域一帶作業，在海中載浮載沉，險象環生。（讀者提供）

2025/09/22 23:31

〔記者吳正庭／金門報導〕因樺加沙颱風影響，金門海域巨浪滔滔，在地漁船紛紛進港避風，卻被民眾發現，今天有10多艘中國漁船非法闖入金門峰上海域一帶作業，漁民已通報海巡單位，全程監控。

金門災害應變中心表示，因樺加沙外圍環流，金門於颱風全程沒有進入暴風圈，最大風力時段是今天中午12點至明天中午12點，平均風約6至7級，陣風9至10級，海上波濤洶湧。

目擊民眾指出，下午在峰上海邊看見10多艘中國漁船陸續出沒，由於風浪太大，從岸際用肉眼即可直擊掛五星旗的中國漁船在浪中「載浮載沉」，情況驚險。岸邊民眾說，也許風浪大才有大魚，但這種拚命三郎的危險行為，教人看了心驚驚；有人認為，風浪這麼大，金門海巡艇噸位太小，就算出勤取締越界漁船，萬一因大浪失控發生意外，恐怕又衍生兩岸糾紛。

據了解，相關情況都在海巡署12巡防區監控中，只是基於天候影響，還有處理料羅外海避風滯留的商貨輪，金門海巡隊派艇前往峰上驅離時，考量人力及當時海象惡劣，決定改為岸際持續監控，並視海象許可前往處置。

中國漁船冒著颱風危險非法闖入金門峰上海域一帶作業。（讀者提供）

