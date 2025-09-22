為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政治跟監王義川？他曬人物關係圖連到昌+芯：還能裝傻嗎

    2025/09/22 23:59
    李正皓曬出跟拍者背後人物關係圖，使出連連看，連到黃國昌（左）和徐巧芯（右）。（資料照）

    李正皓曬出跟拍者背後人物關係圖，使出連連看，連到黃國昌（左）和徐巧芯（右）。（資料照）

    〔即時新聞／綜合報導〕藍委徐巧芯去年6月稱接獲民眾爆料，指控時任民進黨政策會執行長王義川2度違規闖紅燈；王義川認為遭跟監報案，週一（22日）召開記者會提出相關疑點。政論節目主持人李正皓隨後釋出跟拍者背後人物關係圖，使出「連連看大法」，連到民眾黨主席黃國昌，質疑這種針對民進黨政治人物的政治跟監恐牽涉到國安，「若國安局介入調查，黃國昌、徐巧芯，這件事還能用裝傻來帶過嗎？」

    徐巧芯去年6月13日秀出照片、影片，爆料王義川2度違規闖紅燈，王表示該繳的罰單會馬上繳，但他也質疑遭連續性跟拍，馬上報警處理。週一王開記者會表示，徐巧芯聲稱她是接獲民眾檢舉，但當天其實是一個不連續的過程，他在銀行辦事結束後先回家2小時，出來又被跟，覺得不太對勁，想要知道背後到底是誰，於是向警方報案。時隔1年多，他在8月下旬收到桃園地檢署的不起訴處分書，揭露租車跟拍他的4人受僱於凱思國際公司，並自稱媒體。檢方認為，既然是媒體從後面拍，沒有任何恐嚇危安的問題，所以不起訴。

    李正皓曬出跟拍者背後人物關係圖，使出「連連看大法」。（取自李正皓臉書）

    李正皓曬出跟拍者背後人物關係圖，使出「連連看大法」。（取自李正皓臉書）

    李正皓同日下午在臉書曬出凱思國際背後人物關係圖，首先是凱思國際曾投資求真民調，且凱思國際負責人李麗娟，在2022年2月的相關資料上顯示，同時也是民眾黨御用民調公司求真民調的負責人；再來，凱思國際也投資民報媒體，該媒體的負責人張晉源，身兼凱思國際代表法人，而且與黃國昌共同成立吹哨者保護協會，黃國昌也曾擔任他的涉入背信案的辯護律師。

    李正皓質問：「我就問，一個政治人物可以掌握媒體、掌握狗仔、派人跟監政敵，並且與友黨合作謊稱『民眾』爆料公布跟拍結果嗎？這不只是政治醜聞，如果這種跟監是從潘孟安、梁文傑、陳時中、鄭文燦等開始有組織、大規模、系統性的跟監，這有沒有國安的問題？如果有國安的問題，那請問資金來源是什麼？政治性目的是什麼？若國安局介入調查，黃國昌、徐巧芯，這件事還能用裝傻來帶過嗎？我很期待之後的發展。」

    徐巧芯說，關係圖中紅色圈圈，包括凱思國際李麗娟、《民報》張晉源等人，她都不認識。（徐巧芯提供）

    徐巧芯說，關係圖中紅色圈圈，包括凱思國際李麗娟、《民報》張晉源等人，她都不認識。（徐巧芯提供）

    徐巧芯則回應，包括凱思國際負責人李麗娟、《民報》媒體負責人張晉源等人，她都不認識。

    相關新聞請見：「跟拍案是政治醜聞」 王義川提疑點要徐巧芯、黃國昌「踹共」

