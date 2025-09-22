民進黨批造謠政府採購百億美農產 張嘉郡籲正面回應人民擔憂

國民黨立委張嘉郡。（資料照）

2025/09/22 20:59

〔記者林欣漢／台北報導〕農業部長陳駿季日前率我國農訪團赴美簽署採購意向書，規劃4年採購逾100億美元的美國黃豆、玉米、小麥等，國民黨立委張嘉郡質疑為關稅談判犧牲農民。民進黨今批張嘉郡造謠，強調採購規模是依照國內業者的實際需求提出，政府並未出資，請張不要污名化行之有年的活動，不僅破壞台美貿易信任，更讓業者心寒。對此，張嘉郡今晚表示，農業部至今仍沒有提出對農業的衝擊評估，也沒提出如何具體照顧農民，反而是執政黨刻意扭曲，扣上破壞台美夥伴關係的大帽子，就要掩蓋破壞國內大宗農產進口多元化的市場現況。呼籲農業部正面回應人民的擔憂，不要模糊焦點。

張嘉郡表示，農業部應該說明，農業部長親自率團赴美宣示未來4年將採購3000億元的農產品，卻未交代在官方背書下購買美國農產品，對國內農業競爭力與談判局勢造成的影響。

張嘉郡進一步說明，台灣從1970年代起大量進口黃豆、小麥與玉米，早期因國際政治經濟環境影響，美國長期為主要供應國，但從2002年台灣加入WTO後，黃豆、小麥、玉米的進口來源已趨多元。

張嘉郡以2022年為例，台灣玉米進口總量達468萬噸，其中巴西與阿根廷佔最大宗，美國僅約75萬噸，佔比約16％，可見在市場自由競爭的環境下，美國黃豆、小麥、玉米並未必然具備價格或品質優勢。

張嘉郡表示，如今農業部率團簽訂4年3000億元的採購意向書，與目前國內大宗農產進口早已多元化的市場現況並不相符，若真如農業部所言，這是為了協助業者爭取最有利價格，那在市場早已自然形成競爭、業者向來能依價格與品質自由採購的情況下，政府此時以官方身分介入，應說明究竟是出於何種必要與考量。

張嘉郡表示，如果未來實際進口價格高於巴西、阿根廷或加拿大，外界勢必質疑業者是否因政府背書而被迫採購，產生的價差是否仍需透過公帑或政策補貼，增加潛在的財政負擔，讓人聯想到的過去疫苗或臭蛋等爭議，再次讓人民為政策決策買單。

張嘉郡表示，很遺憾地看到，執政黨選擇以貼標籤與扭曲語意的方式迴避核心問題，而不是正面回應人民最關心的焦點，刻意把「官方率團對外承諾採購規模」說成「政府動用公帑購買」，這樣的話術是刻意混淆視聽，目的就是轉移焦點、削弱國會的監督力量。

張嘉郡重申，農業部與執政黨應坦誠面對國會與民眾的態度，清楚說明此一採購宣示與關稅談判的關係、採購規模的具體內容及後續配套，而非以政治語言模糊焦點，唯有公開透明，才能讓國際合作更具公信力，也才能真正守護台灣農業與農民的未來。

