    首頁　>　政治

    友邦帛琉眾議長率團訪台 江啟臣、林佳龍將款宴歡迎

    外交部次長葛葆萱（右3）與帛琉共和國眾議長柯奈伉儷（右4、右5）等訪團成員在機場合影。（外交部提供）

    2025/09/22 20:47

    〔記者黃靖媗／台北報導〕帛琉共和國眾議長柯奈（Hon. Gibson Kanai）應我國政府邀請，率團今（22）日至27日訪台。外交部指出，訪團在台期間，將接受立法院副院長江啟臣及外交部長林佳龍款宴，並參觀台灣歷史文化景點，瞭解我國在智慧城市及潔淨能源等領域的最新發展。

    外交部說，訪團成員包括眾議院司法及政府事務委員會主席紀朋司（Hon. Yutaka Gibbons, Jr.）與眾議院移民、勞工及人權委員會主席戴錫偉（Hon. Silverius Tellei）等5人。

    外交部表示，此行是柯奈上任後首度來台，期間將與我國政府及立法院高層會晤，並將分別接受江啟臣代表院長韓國瑜，以及林佳龍代表我國政府的款宴；柯奈也將參觀台灣歷史文化景點，瞭解我國在智慧城市及潔淨能源等領域的最新發展，並將體驗台灣原住民文化。

    外交部說明，台帛兩國長期以來在醫療衛生、農業、教育合作、永續觀光等各項領域合作成果豐碩，外交部依據林佳龍「總合外交」政策理念，積極推動在帛琉的「榮邦計畫」，期盼以更多且深入的雙邊交流，增進台帛更緊密合作關係與邦誼。

