柳采葳罵陸委會卡雙城論壇「綠茶Ｘ」 梁文傑：與北市府溝通無礙

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/09/22 20:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府今突宣布「雙城論壇」延期，陸委會稍早表示備感意外，因移民署今早已準備要核發許可。國民黨台北市議員柳采葳抨擊，陸委會刻意卡關，到今天都還沒審批，該做法是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶Ｘ」。陸委會發言人梁文傑表示，至今並不清楚北市府延後原因為何，但台北市政府和陸委會溝通無礙，市府相關首長很清楚整個過程。

柳采葳聲稱，陸委會刻意卡關直到今天都還沒審批行程，等到北市府聲明暫緩後，梁文傑更假惺惺地說「好意外，原本今天就要發證了」，這種作法就是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶Ｘ」。

請繼續往下閱讀...

柳采葳更說，事實上，明天北市府就有一團6至7人的先遣團要出發，陸委會不可能不知道，等到市府決定暫緩才出來說要發證，這就是明確的兩面手法，「卡到你不得不取消，才在裝好人」。陸委會如果真的樂見「雙城論壇」舉辦，就應該調整態度，正面的給予支持，而不是一邊卡，一邊還想要當好人。

對於陸委會被指控「卡住」雙城論壇，梁文傑強調，至今並不清楚北市府延後的原因為何，但台北市政府和陸委會溝通無礙，市府相關首長很清楚整個過程。

梁文傑說，市府今天早上先撤回赴陸申請和原來的MOU版本，之後將再根據各主管機關意見修正後重新申請，屆時陸委會也將再提供協助。

台北市議員柳采葳表示，陸委會刻意卡關，到今天都還沒審批，該做法是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶Ｘ」。（柳采葳提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法