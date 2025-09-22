為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柳采葳罵陸委會卡雙城論壇「綠茶Ｘ」 梁文傑：與北市府溝通無礙

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/09/22 20:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府今突宣布「雙城論壇」延期，陸委會稍早表示備感意外，因移民署今早已準備要核發許可。國民黨台北市議員柳采葳抨擊，陸委會刻意卡關，到今天都還沒審批，該做法是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶Ｘ」。陸委會發言人梁文傑表示，至今並不清楚北市府延後原因為何，但台北市政府和陸委會溝通無礙，市府相關首長很清楚整個過程。

    柳采葳聲稱，陸委會刻意卡關直到今天都還沒審批行程，等到北市府聲明暫緩後，梁文傑更假惺惺地說「好意外，原本今天就要發證了」，這種作法就是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶Ｘ」。

    柳采葳更說，事實上，明天北市府就有一團6至7人的先遣團要出發，陸委會不可能不知道，等到市府決定暫緩才出來說要發證，這就是明確的兩面手法，「卡到你不得不取消，才在裝好人」。陸委會如果真的樂見「雙城論壇」舉辦，就應該調整態度，正面的給予支持，而不是一邊卡，一邊還想要當好人。

    對於陸委會被指控「卡住」雙城論壇，梁文傑強調，至今並不清楚北市府延後的原因為何，但台北市政府和陸委會溝通無礙，市府相關首長很清楚整個過程。

    梁文傑說，市府今天早上先撤回赴陸申請和原來的MOU版本，之後將再根據各主管機關意見修正後重新申請，屆時陸委會也將再提供協助。

    台北市議員柳采葳表示，陸委會刻意卡關，到今天都還沒審批，該做法是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶Ｘ」。（柳采葳提供）

    台北市議員柳采葳表示，陸委會刻意卡關，到今天都還沒審批，該做法是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶Ｘ」。（柳采葳提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播