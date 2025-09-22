為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    雙城論壇延期》批故意卡關裝無辜 柳采葳：陸委會就是綠茶心機重

    市議員柳采葳表示，陸委會刻意卡關，等到北市府聲明暫緩後，副主委梁文傑更假惺惺說「好意外，原本今天就要發證了」，做法如同心機重又愛裝無辜的「綠茶」。（柳采葳提供）

    2025/09/22 20:36

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北、上海雙城論壇延期辦理，市議員柳采葳表示，陸委會刻意卡關，等到北市府聲明暫緩後，副主委梁文傑更假惺惺說「好意外，原本今天就要發證了」，做法如同心機重又愛裝無辜的「綠茶」。

    柳采葳指出，市府明天原有6至7人先遣團要出發，陸委會不可能不知道，等到市府決定暫緩才出來說要發證，「這就是明確的兩面手法」，卡到你不得不取消，才在裝好人，如果真的樂見雙城論壇舉辦，陸委會應調整態度、正面給予支持，而非一邊卡、一邊還想當好人。

    她認為，民進黨打從一開始就沒想讓雙城論壇順利進行，陸委會起初硬設4條紅線，甚至禁止雙城論壇談「觀光」，觀光是台灣最需要振興的產業，結果民進黨卻把兩岸觀光議題鎖死，又對備忘錄處處設限，讓市府穿小鞋；不願意維持兩岸穩定，也無法做到對等溝通，民進黨只能靠著製造對立，視兩岸交流為威脅。

    柳采葳說，陸委會一再做為兩岸溝通的阻礙，根本就是玩弄政治手段，忘了自己應該扮演橋樑的角色，此等行徑只會讓關係更緊繃，對台灣未來毫無幫助，「兩岸關係的穩定，不靠民進黨嘴裡的空話，而是依賴真實交流。」

