為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普發1萬增設「拒領」選項 李忠憲表態一定領：我才不要當沙包！

    普發萬元現金增設「不領取」選項，引發外界討論。（資料照）

    普發萬元現金增設「不領取」選項，引發外界討論。（資料照）

    2025/09/22 22:52

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院目前已將如順利三讀，最快10月下旬、最遲11月開始發放。據悉，普發萬元現金領取管道除了直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類外，行政院長卓榮泰指示財政部增設「不領取」選項，引發外界討論。對此，當初批評藍白強闖普發現金是大撒幣、政策買票的成大教授李忠憲表態，他一定會去領這筆錢，其一是因為這1萬塊是賴卓政府最無能的證明，再來就是他不會讓自己過得比藍白差！

    李忠憲今天（22日）在臉書發文，「普發一萬，多了一個『拒領』按鈕，等於公開叫支持者表態『我就是那個願意當沙包的忠貞份子』！這個設計簡直是政治心理測驗，藍白邊罵邊領，鈔票照收。綠營支持者要不要點『拒領』，像參加一場自願被羞辱的公開試煉。普發10000就是垃圾政策，而且是跨黨派合作的垃圾，藍白阻擋補助台電，刪除國防預算，民進黨配合大撒幣，最後大家都在裡面扮演了重要角色，讓出來支持大罷免的人當了大傻瓜。」

    他接著說：「我呢？我一定會去領。因為這10000元，不是恩惠，而是賴卓政府最無能的證明。既然是荒謬劇，就要親身體驗，才算參與過這段台灣政治的黑色幽默。民主自由是什麼？是追求幸福。當年我支持年金改革，那是為了更公平的制度。今天我不會偽善，點什麼『拒領』鍵。比照川普的邏輯，他恨對手，不希望對手過得好，這雖然很直白，而且激烈。退10000步，我不會讓自己過得比藍白更差，門都沒有！」

    最後李忠憲表示，「這場戲碼，其實一點都不新鮮。在動員戡亂時期，軍公教被要求『捐薪愛國』，表面自願，實際是半強迫。今天，普發一萬卻加上『拒領』選項，看似自由，實際是情緒勒索。以前政府要你的錢，現在政府還要支持者的臉皮，唯一不變的，是支持者永遠要被當沙包。我要打沙包，不要當沙包！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播