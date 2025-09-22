普發1萬增設「拒領」選項 李忠憲表態一定領：我才不要當沙包！

普發萬元現金增設「不領取」選項，引發外界討論。（資料照）

2025/09/22 22:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院目前已將如順利三讀，最快10月下旬、最遲11月開始發放。據悉，普發萬元現金領取管道除了直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類外，行政院長卓榮泰指示財政部增設「不領取」選項，引發外界討論。對此，當初批評藍白強闖普發現金是大撒幣、政策買票的成大教授李忠憲表態，他一定會去領這筆錢，其一是因為這1萬塊是賴卓政府最無能的證明，再來就是他不會讓自己過得比藍白差！

李忠憲今天（22日）在臉書發文，「普發一萬，多了一個『拒領』按鈕，等於公開叫支持者表態『我就是那個願意當沙包的忠貞份子』！這個設計簡直是政治心理測驗，藍白邊罵邊領，鈔票照收。綠營支持者要不要點『拒領』，像參加一場自願被羞辱的公開試煉。普發10000就是垃圾政策，而且是跨黨派合作的垃圾，藍白阻擋補助台電，刪除國防預算，民進黨配合大撒幣，最後大家都在裡面扮演了重要角色，讓出來支持大罷免的人當了大傻瓜。」

請繼續往下閱讀...

他接著說：「我呢？我一定會去領。因為這10000元，不是恩惠，而是賴卓政府最無能的證明。既然是荒謬劇，就要親身體驗，才算參與過這段台灣政治的黑色幽默。民主自由是什麼？是追求幸福。當年我支持年金改革，那是為了更公平的制度。今天我不會偽善，點什麼『拒領』鍵。比照川普的邏輯，他恨對手，不希望對手過得好，這雖然很直白，而且激烈。退10000步，我不會讓自己過得比藍白更差，門都沒有！」

最後李忠憲表示，「這場戲碼，其實一點都不新鮮。在動員戡亂時期，軍公教被要求『捐薪愛國』，表面自願，實際是半強迫。今天，普發一萬卻加上『拒領』選項，看似自由，實際是情緒勒索。以前政府要你的錢，現在政府還要支持者的臉皮，唯一不變的，是支持者永遠要被當沙包。我要打沙包，不要當沙包！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法