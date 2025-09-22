加拿大前參謀總長來訪 蕭美琴：台加安全防衛有合作潛力

副總統蕭美琴今接見加拿大國安事務訪問團。（總統府提供）

2025/09/22 19:29

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見加拿大國安事務訪問團，感謝加拿大長期支持台海和平穩定，展現維護國際原則的立場。蕭表示，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要，兩國在安全防衛及科技領域有許多潛在合作機會，期盼未來持續深化夥伴關係，共同維護區域的和平穩定。

訪賓一行包括加拿大國防部前參謀總長羅森（Tom Lawson）、艾韋恩（Wayne Eyre）等，由加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）及外交部次長陳明祺陪同，前來總統府拜會副總統。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，近年來台灣與加拿大的關係日益深厚，雙方不僅在貿易、經濟、科技及面對灰色地帶侵擾等挑戰均有合作，也在文化、原住民等軟性議題進行交流，很高興與加拿大持續深化及拓展夥伴關係。

蕭美琴指出，安全與防衛是近年來兩國共同關注的新興議題，台灣深信台海和平穩定對全球利益至關重要。感謝加拿大多次於G7等場域重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，同時對維護區域航行自由給予支持，展現維護國際原則的立場，為促進區域穩定做出貢獻。

蕭美琴也感謝加拿大與台灣共同簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，分享相關技術與經驗，協助提升台灣海域監測量能。她提到，「2025台北國際航太暨國防工業展」中，也有來自加拿大的廠商展示反無人機防禦等多項軍民兩用的技術；以及台灣與加拿大在相關科技領域亦有所合作，顯示雙方未來在各產業的合作潛力。

蕭美琴提到，台灣的防衛環境有別於加拿大，但相信雙方在維護區域和平穩定，以及無人系統、太空科技等國防新興科技領域，具有共同的戰略利益。最後並再次感謝訪賓來台深入了解我國的安全情勢，及提供寶貴建議。

副總統蕭美琴今接見加拿大國安事務訪問團。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法