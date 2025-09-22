罷免綠委涉個資法、偽造私文書被訴 徐尚賢：放棄抗辯、接受判決

雙罷劫負責人徐尚賢今指出，為避免參與雙罷劫民眾困擾，將放棄抗辯、接受判決。（翻攝臉書）

2025/09/22 18:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕因涉個資法、偽造私文書等罪遭起訴的高雄雙罷劫負責人徐尚賢今指出，因此案被羈押禁見了4個月，不僅拖累家人，也干擾到許多人生活，為避免再造成參與民眾困擾，決定放棄各項抗辯、接受法官判決。

徐尚賢成立「雙罷劫」辦公室推動民進黨立委許智傑、黃捷罷免行動，因涉個資法、偽造私文書等罪，遭羈押至8月12日交保。

他今透過臉書指出，上個月8/12以100萬元交保後，楊柳颱風來襲，這個月、9/25開庭進行準備程序前，強颱樺加沙來襲，願大家平安。

他進一步提到，檢調政治辦案無疑勞民傷財，他因為此案被羈押禁見了4個月，不僅拖累了家人，也干擾到了許多人的生活；高雄雙罷劫是很棒的民間團隊，無論此案對自己的判決為何，都不能抹殺掉團隊的辛勞和努力，中選會也無法逃避逾越中立身份的問題。

徐尚賢說，經過深思熟慮、多方考量後，為避免再造成參與民眾的困擾，也不要再浪費時間和資源，決定放棄各項抗辯，接受法官判決，希望這個案子可以跳脫政治干預，回歸司法審理。

