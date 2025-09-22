為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍酸應學日本軍人加薪 綠：政黨外交不該淪內鬥工具

    民進黨發言人韓瑩。（資料照）

    2025/09/22 18:30

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨近日舉辦「青年乘風計劃」赴日交流，今開記者會批評賴總統的台日交流是選擇性的，如日本提高軍人薪水，賴卻視而不見；對此，民進黨指出，樂見在野黨為台灣爭取國際能見度，但若用政黨外交作為國內政治鬥爭的工具，那真的是將這些友邦對台灣的支持做最廉價的消費。

    民進黨發言人韓瑩表示，政府積極提升軍人待遇，賴清德總統4月宣布調升志願役勤務加給、戰鬥部隊加給，6月調升網路戰加給；7月調升戰航管加給及電偵加給，均已正式生效，實質增加官兵薪資；況且2016年起民進黨執政期間，總共為軍公教加薪了4次，而馬英九執政八年只幫軍公教加薪一次，究竟誰照顧國軍，相信全國人民都有智慧能夠明辨。

    在台日交流方面，韓瑩指出，民進黨與日本各政黨長期交流，與執政的自民黨更有定期的2+2會談，討論外交防衛政策，更已成立了青年局對接強化政黨外交，執政以來也與民主陣營的友好國家交流，民進黨也樂於分享經驗提供國民黨青年軍學習。

    韓瑩強調，樂見在野黨為台灣爭取國際能見度，進行友好交流，對國家都是好事，但是若用政黨外交作為國內政治鬥爭的工具，那真的是將這些友邦對台灣的支持做最廉價的消費。

