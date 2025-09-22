「一中」難解？春秋航空爆拒台灣護照購票 林智群：問題不單純

中國春秋航空。（法新社檔案照）

2025/09/22 18:10

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廉航春秋航空今（22）日被爆拒絕旅客以中華民國護照購買國際機票，引發台商圈及網路關注。對此，春秋航空台灣首席代表丁彥俊澄清，事件源於系統升級過程的錯誤，並強調客服說法不代表公司立場，目前問題已解決，購票方式恢復正常。對此，律師林智群質疑，並非單純的技術問題。

林智群稍早在臉書發文表示，一名台商朋友上週致電向他抱怨春秋航空，稱原本中國境內航線僅需台胞證即可，若從中國（比如上海）飛到其他國家（比如泰國、日本），則需出示台胞證加上台灣護照，過去購票從未出現問題。但該名台商近期訂票卻被告知「航空公司要遵守一個中國政策，不接受台灣護照」，最後只能另購機票。

請繼續往下閱讀...

林智群指出，春秋航空這項內部規定於9月12日通過，提醒台商多加留意。他也質疑，春秋航空將問題歸因於系統與APP漏洞，與實際情況不符，因為朋友是透過代辦人員直接詢問，卻仍遭拒絕協助，推測應該並非只是單純的技術問題。

春秋航空台灣官方表示，系統升級錯誤，問題已解決。林智群在臉書留言回覆網友，「其實應該是被抗議了，才調整政策的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法