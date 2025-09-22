為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新財劃法》基隆115年度預算不足 校舍改建、社福新政策延後實施

    基隆市政府今天召開115年度總預算籌編會議，基隆市長謝國樑（中）召開記者會回應，部分政策恐延後實施。（記者俞肇福攝）

    2025/09/22 17:57

    〔記者俞肇福／基隆報導〕藍白立委2024年12月強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，中央修改補助縣市辦法，基隆市明年度總預算僅編約300億元，但盤點可動用資金僅237億元。基隆市政府今天（22日）會商對策，苦於巧婦難為無米之炊，部分學校校舍修繕期程將延後，路外停車場至少減5處，部分社福新政策也無法如期上路。

    行政院8月29日公告修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，2026年1月1日施行。基隆市長謝國樑說，原本計畫型補助換名稱變成一般型補助款，原先以公式設算的一般性補助款消失，回歸至各部會申請，同時下修補助款比例外，並要求地方提高自籌配合款，都加重地方財政壓力。

    謝國樑指出，市府編列的明年度總預算，因中央補助核定大幅減少，財政面臨嚴峻挑戰。基隆市雖因財政收支劃分法修法，增加約73億元統籌分配稅款，但盤點基隆的財源不增反減，今年實際總歲入目前估算237億元，較去年的254億元減少17億元。

    謝國樑重申，市府不依賴大量舉債來解決，而是以審慎財政與務實施政為原則，平衡市政推動與財政健全，確保市民最佳利益。他呼籲行政院正視地方困境，並以公開透明的方式與各縣市政府協商，共同尋求具體可行的解決方案。

    在2026年預算財源不足情況下，部分學校校舍修繕更新工程勢必延後，空地路外停車場設置至少減5處，污水下水道接管速度也會減慢，住宅後巷環境無法配合改善；全市道路路面改善工程也因財源不足減量，影響通行順暢度及行車安全；部分公園設施修繕，因維護經費減少，也會受影響。

    社會福利方面，下修最大幅度將是相關安置費，2026年下半年恐有預算不足情形發生；原本規劃推動的敬老卡480點試辦計畫、月嫂等社福新政策，也都無法如期上路。

