樺加沙襲台》中央災變與地方視訊 花蓮副縣長：徐榛蔚出國正趕回來

花蓮縣政府視訊報告時，是由副縣長顏新章代替。（記者陸運鋒攝）

2025/09/22 17:48

〔記者陸運鋒／新北報導〕強颱樺加沙逼近，總統賴清德及行政院長卓榮泰今下午坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報，同時與屏東縣、花蓮縣、台東縣政府進行視訊連線，不過，輪到花蓮縣報告時，是由副縣長顏新章代替，他一開始急忙解釋，由於縣長徐榛蔚人還在國外，馬上要趕回來了，所以特別向總統報告，而賴清德並未多做回應。

顏新章在與中央災害應變中心視訊連線時指出，花蓮縣劃設黃色警戒線有32條，都在秀林鄉公所的10個村，但這是最重要的是堰塞湖的撤離，兵力的部分，包含鎮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉，有中型戰術輪車有8輛、救護車1輛及兵力54人，可協助的警消105名、替代役13名。

顏新章接著說，3個鄉鎮有1837戶、實際居住人數有6843人 收容地點有3處、人數130人，垂直避難的有5348人，至於居民很擔心堰塞湖可能發生潰堤如未爆彈，因此希望中央能給予最正確的訊息，不然鄉親寢食難安。

對此，指揮官、內政部長劉世芳說，其實從前2次颱風，農業部林保署監控的資料，都有提供在官網及縣政府參考，而這次樺加沙颱風來襲，中央氣象署今天預報降雨量可能提前達到600至700毫米左右，但無論如何很謝謝3個鄉鎮公所及副縣長協助撤離居民。

