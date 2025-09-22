為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    樺加沙襲台》中央災變與地方視訊 花蓮副縣長：徐榛蔚出國正趕回來

    花蓮縣政府視訊報告時，是由副縣長顏新章代替。（記者陸運鋒攝）

    花蓮縣政府視訊報告時，是由副縣長顏新章代替。（記者陸運鋒攝）

    2025/09/22 17:48

    〔記者陸運鋒／新北報導〕強颱樺加沙逼近，總統賴清德及行政院長卓榮泰今下午坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報，同時與屏東縣、花蓮縣、台東縣政府進行視訊連線，不過，輪到花蓮縣報告時，是由副縣長顏新章代替，他一開始急忙解釋，由於縣長徐榛蔚人還在國外，馬上要趕回來了，所以特別向總統報告，而賴清德並未多做回應。

    顏新章在與中央災害應變中心視訊連線時指出，花蓮縣劃設黃色警戒線有32條，都在秀林鄉公所的10個村，但這是最重要的是堰塞湖的撤離，兵力的部分，包含鎮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉，有中型戰術輪車有8輛、救護車1輛及兵力54人，可協助的警消105名、替代役13名。

    顏新章接著說，3個鄉鎮有1837戶、實際居住人數有6843人 收容地點有3處、人數130人，垂直避難的有5348人，至於居民很擔心堰塞湖可能發生潰堤如未爆彈，因此希望中央能給予最正確的訊息，不然鄉親寢食難安。

    對此，指揮官、內政部長劉世芳說，其實從前2次颱風，農業部林保署監控的資料，都有提供在官網及縣政府參考，而這次樺加沙颱風來襲，中央氣象署今天預報降雨量可能提前達到600至700毫米左右，但無論如何很謝謝3個鄉鎮公所及副縣長協助撤離居民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播