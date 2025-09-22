為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    拖延雙城論壇審查藍營還怪中央 吳思瑤批蔣萬安：不甩鍋不會當市長？

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    2025/09/22 17:33

    〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府今早突然宣布，台北上海城市論壇（雙城論壇）雙方決定「不在9月辦理」，國民黨多位議員紛紛砲轟中央卡關。民進黨立委吳思瑤強調，移民署原訂今天就要發證讓全團赴上海，但北市府決定暫時撤回申請，中央也想問為什麼？她並批評，北市「壓線」送件形同壓縮中央合理審查時程，「自己拖延還怪人？」

    雙城論壇原規劃本月舉行，但北市府今早卻突然宣布，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定「不在9月辦理」。為此，國民黨多位議員紛紛砲轟中央卡關。

    「雙城論壇中央沒有『卡』，是北市自己要『延』！」吳思瑤表示，中央政府一直站在協助的角度，移民署原訂今天就要發證讓全團赴上海，但北市府決定暫時撤回申請，中央也想問為什麼？

    吳思瑤說，北市府既然這麼重視雙城論壇，那就要即早規劃依序申請。兩岸簽署MOU依規需跨部會審查，當然不可能昨天送、今天准，中央不是北市的橡皮圖章，北市「壓線」送件形同壓縮中央合理審查時程，自己拖延還怪人？

    吳思瑤指出，北市府拿雙城論壇進行政治操作已經不是新聞，台北市長蔣萬安近來改變人設、動輒砲打中央累積政治資本，現在再刻意塑造雙城論壇卡關是遭中央打壓、刁難，不過是如法炮製、食髓知味罷了。

    「自己撤案卻嫁禍中央，政治操作斧鑿斑斑！」吳思瑤怒批，「重視雙城論壇，何不認真點？自己準備不及，還嫁禍中央！蔣萬安不甩鍋、不討拍不會當市長？真是夠了！」

