批蔣萬安、盧秀燕沒資格哭窮 民進黨：要拿錢不辦事的市長幹麼？

民進黨指出，台北市、台中市統籌分配稅款大幅增加，質疑台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕有什麼資格哭窮？（民進黨提供）

2025/09/22 17:31

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今天在臉書發文指出，去年底國民黨、民眾黨聯手強修「財政收支劃分法」後，台北市統籌分配稅款大幅增加452億元、台中市增加295億元，質疑台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕有什麼資格哭窮？如果中央給的錢越多，地方做的能事越少，市民要這樣的市長幹麼？

民進黨指出，去年底國民黨、民眾黨聯手強修「財政收支劃分法」，接著更不顧勸阻，悍然否決行政院提出的覆議案，現在法案公式出包連環爆，新版財劃法的缺點一一浮現，眾多縣市長紛紛叫苦，但是，有2位市長沒資格叫苦！因為新版財劃法，統籌分配稅款不合比例地增加到這2個縣市。

民進黨表示，台北市修法後統籌分配稅款大幅增加452億元，增加金額高居全國第一，明年度台北市政府總共將從中央拿到超過1300億元，是全國唯一破千億的縣市，加上台北市向來資源最多，蔣萬安有什麼臉抱怨「捷運建設補助被刪」？

民進黨接著說，台中市修法後統籌分配稅款大幅增加295億元，增加金額是全國第四，明年度台中市政府總共將從中央拿到993億元，比今年多了超過百億，加上台中市明明有歲計賸餘，財政實力不錯，盧秀燕有什麼資格哭窮？

民進黨質疑，更何況去年財劃法修正後，蔣萬安曾誇「有益落實地方自治、提升地方自主財政能力」，盧秀燕也大聲肯定「幫助地方解決財政短差或做想要的建設」，現在卻整天哭窮？想向中央討更多補助？既然統籌分配稅款大幅增加，就要妥善規劃使用，如果中央給的錢越多，地方做的能事越少，那市民要這樣的市長幹麼呢？

