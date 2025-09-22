為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨：張嘉郡造謠政府採購百億美國農產 破壞台美信任

    民進黨今批張嘉郡造謠，強調採購規模是依照國內業者的實際需求提出，政府並未出資，請張不要污名化行之有年的活動，不僅破壞台美貿易信任，更讓業者心寒。（圖由民進黨提供）

    2025/09/22 16:52

    〔記者陳昀／台北報導〕農業部長陳駿季日前率我國農訪團赴美簽署採購意向書，規劃4年採購逾100億美元的美國黃豆、玉米、小麥等，遭國民黨立委張嘉郡質疑為關稅談判犧牲農民。民進黨今批張嘉郡造謠，強調採購規模是依照國內業者的實際需求提出，政府並未出資，請張不要污名化行之有年的活動，不僅破壞台美貿易信任，更讓業者心寒。

    民進黨指出，自1988年以來，外交部Ministry of Foreign Affairs,ROC（Taiwan）每2年就會籌組赴美農訪團，率領國內公協會赴美採購農產品，協助業者爭取最有利價格，今年已經是第15屆，不料這項行之有年的活動，卻遭到國民黨立委張嘉郡造謠。

    民進黨表示，張嘉郡造謠稱「政府4年要花超過100億美元買黃豆、小麥、玉米」，但事實是4年100億美元的採購規模，是國內業者視未來4年的實際需求所提出，並與美國業者簽署採購意向書，政府並未出資。而台灣黃豆、小麥、玉米本就依賴進口，其中美國為最大宗。

    民進黨說明，今年農訪團首度由農業部長陳駿季率團，採購規模拉高到4年100億美元，象徵台美雙方將進一步深化經貿及糧食安全夥伴關係，且依國際經貿慣例，相關意向書簽署後，未來實際採購產品進口，仍須符合我國相關規定，不會有外界所擔憂的食安議題。

    民進黨強調，評論應該建立在事實跟常識之上，請張嘉郡不要污名化行之有年的活動，否則不僅破壞台美貿易信任，更會讓業者心寒。

