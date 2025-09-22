為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「新藍圖連線」青年營隊11月登場 聚焦國際情勢、政黨改革與科技趨勢

    議員陳偉杰表示，新藍圖連線展現推動青年公共參與的決心，希望透過跨領域課程啟發學員對國家未來的想像與責任感，讓青年成為推動政策改革的新力量。多位連線議員將全程參與，分享地方服務經驗與公共議題觀點。（陳偉杰提供）

    議員陳偉杰表示，新藍圖連線展現推動青年公共參與的決心，希望透過跨領域課程啟發學員對國家未來的想像與責任感，讓青年成為推動政策改革的新力量。多位連線議員將全程參與，分享地方服務經驗與公共議題觀點。（陳偉杰提供）

    2025/09/22 16:46

    〔記者羅國嘉／新北報導〕由泛藍議員組成的新藍圖連線，將於11月8日至9日在中華電信學院板橋院本部舉辦「青年政連線、共創新藍圖」2天1夜營隊，號召18至30歲青年投入公共事務。活動以「培養下一個改變時代的政策推手」為核心，邀請重量級講師解析國際政治、政黨改革、AI政策轉型及公共溝通，並安排神秘嘉賓與學員互動。營隊報名已接近額滿，欲參加者可至新藍圖連線臉書專頁填寫Google表單報名。

    新北市議員陳偉杰說明，營隊將邀請前外交部研究設計委員會主委、國民黨副秘書長黃奎博教授，以國際政治視角剖析台灣所面臨的危機與挑戰，由議員呂家愷擔任引言人；電台主持人黃揚明則會解析國民黨現況與改革契機；具「科技立委」之稱的葛如鈞博士探討AI驅動社會與政策轉型的可能，由議員江怡臻引言。立委陳菁徽將分享公共溝通與社群經營經驗，並由桃園市議員張碩芳引言。開閉幕式安排神秘嘉賓與學員交流，增添驚喜。

    陳偉杰表示，新藍圖連線展現推動青年公共參與的決心，希望透過跨領域課程啟發學員對國家未來的想像與責任感，讓青年成為推動政策改革的新力量。多位連線議員將全程參與，分享地方服務經驗與公共議題觀點。

