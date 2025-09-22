羅智強指曹興誠「造謠頭子」 提告求償1千萬成立「告綠基金」

國民黨主席候選人羅智強（右），在霧峰宣布提告前聯電董事長曹興誠、求償1千萬成立「告綠基金」。（記者黃旭磊攝）

2025/09/22 16:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席候選人羅智強今天下午3時半，趕到藍委顏寬恒位於霧峰服務處，出席台中黨員座談會，羅智強進入會場前受訪說，（前聯電董事長）曹興誠是配合（總統）賴清德搞大惡罷的造謠頭子，在大罷免期間，不斷抹紅、抹黑國民黨立委兄弟姐妹，一定讓曹興誠付出代價，決定提告求償1千萬元，若勝訴，賠償金全捐出成立告綠基金。

羅智強表示，曹興誠在大罷免期間不斷欺負（藍委）徐巧芯，也造謠說「我是中共地下黨員」，對於惡劣造謠者絕不會姑息縱容，決定提告求償1千萬元。

羅智強說，若官司勝訴，會比照當時（綠委）邱議瑩法院判賠羅智強20萬元，支援罷免黃捷被打壓的年輕人，會把曹興誠賠的錢，「不管有沒有當選黨主席，都捐給國民黨」，成立告綠基金下架賴清德，對於造謠者一定讓曹興誠付出代價。

曹興誠在大罷免期間，多次稱羅智強「囂張跋扈」，罷免投票後，羅智強於9月20日提告曹興誠，而綠委邱議瑩曾於2024年5月28日立院議場討論「立法院職權行使法」時，上前對羅智強說「你是沒被打過喔？」並用紙扇揮打羅左臉，羅智強提起民事及刑事告訴，民事部分，台北地院於今年4月17日一審判決邱議瑩須賠償羅智強新台幣20萬元，邱議瑩放棄上訴，刑事部分，台北地檢署於9月4日起訴邱議瑩公然侮辱罪，並聲請簡易判決處刑（邱已自白認罪）。

