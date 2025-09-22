為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強指曹興誠「造謠頭子」 提告求償1千萬成立「告綠基金」

    國民黨主席候選人羅智強（右），在霧峰宣布提告前聯電董事長曹興誠、求償1千萬成立「告綠基金」。（記者黃旭磊攝）

    國民黨主席候選人羅智強（右），在霧峰宣布提告前聯電董事長曹興誠、求償1千萬成立「告綠基金」。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/22 16:42

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席候選人羅智強今天下午3時半，趕到藍委顏寬恒位於霧峰服務處，出席台中黨員座談會，羅智強進入會場前受訪說，（前聯電董事長）曹興誠是配合（總統）賴清德搞大惡罷的造謠頭子，在大罷免期間，不斷抹紅、抹黑國民黨立委兄弟姐妹，一定讓曹興誠付出代價，決定提告求償1千萬元，若勝訴，賠償金全捐出成立告綠基金。

    羅智強表示，曹興誠在大罷免期間不斷欺負（藍委）徐巧芯，也造謠說「我是中共地下黨員」，對於惡劣造謠者絕不會姑息縱容，決定提告求償1千萬元。

    羅智強說，若官司勝訴，會比照當時（綠委）邱議瑩法院判賠羅智強20萬元，支援罷免黃捷被打壓的年輕人，會把曹興誠賠的錢，「不管有沒有當選黨主席，都捐給國民黨」，成立告綠基金下架賴清德，對於造謠者一定讓曹興誠付出代價。

    曹興誠在大罷免期間，多次稱羅智強「囂張跋扈」，罷免投票後，羅智強於9月20日提告曹興誠，而綠委邱議瑩曾於2024年5月28日立院議場討論「立法院職權行使法」時，上前對羅智強說「你是沒被打過喔？」並用紙扇揮打羅左臉，羅智強提起民事及刑事告訴，民事部分，台北地院於今年4月17日一審判決邱議瑩須賠償羅智強新台幣20萬元，邱議瑩放棄上訴，刑事部分，台北地檢署於9月4日起訴邱議瑩公然侮辱罪，並聲請簡易判決處刑（邱已自白認罪）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播