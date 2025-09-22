為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    聯合國大會前夕！美僑胞集資 「讓台灣參與」照亮紐約時代廣場

    紐約時代廣場巨型看板，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）廣告。（圖片取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處）

    紐約時代廣場巨型看板，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）廣告。（圖片取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處）

    2025/09/22 16:51

    〔記者陳昀／台北報導〕讓台灣之光在世界亮起！聯合國大會召開之際，全球最受矚目地標之一的紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）廣告，副總統蕭美琴今天在社群分享此事，並感謝北美洲台灣商會與熱愛台灣的朋友們慷慨集資，讓台灣在國際舞台被聽見，不僅照亮了紐約，更讓台灣的光芒被世界看見！

    蕭美琴表示，儘管外交部今年因預算遭刪減，無法支應這筆高額的廣告費用，但一群熱血的海外台灣人，自發集結民間力量，展現了無比堅韌的生命力與凝聚力，特別感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與各位熱愛台灣的朋友慷慨集資與大力協助，正是因為這份對家鄉的愛與團結，才讓台灣的聲音得以在國際舞台上被聽見，讓人深受感動！

    蕭美琴表示，聯合國總辯論將於本週開始，我國友邦上週聯名致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅為台灣仗義執言，更表達堅定支持台灣國際參與的立場，包括帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、聖露西亞與聖文森及格瑞那丁等九國常任代表，我們由衷感謝。

    蕭美琴強調，感謝台灣堅定的盟友，與我們一同為自由、民主以及維持全球的安全、繁榮、穩定而努力。台灣的聲音，終將被世界聽見！

    紐約時代廣場巨型看板，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）廣告。（圖片取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處）

    紐約時代廣場巨型看板，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）廣告。（圖片取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處）

