    出席嘉義城隍廟夜巡活動 賴清德允增加嘉市未來補助

    賴清德總統（右四）今允諾，嘉義市未來的補助絕對增加、不會減少。（記者王善嬿攝）

    賴清德總統（右四）今允諾，嘉義市未來的補助絕對增加、不會減少。（記者王善嬿攝）

    2025/09/22 16:24

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕賴清德總統今到嘉市出席「城隍夜巡諸羅城」起駕典禮，他當場允諾，嘉市未來統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3筆經費加起來絕對比以往增加。

    賴清德今由嘉市長黃敏惠、嘉義城隍廟董事長賴永川、立委王美惠等人陪同，參加「城隍夜巡諸羅城」起駕典禮。

    黃敏惠致詞感謝中央核定嘉市補助款17億元，市府已收到公文，款項將在本月至12月陸續撥付；提到明年中央對地方的財政協助，依目前試算，統籌分配稅款、一般型補助款、計畫型補助款預計將較今年少3億元，嘉義市不缺計畫，只欠缺中央支持與鼓勵，希望中央能夠多關注、協助，不再讓「嘉義市自己飼（養）」。

    賴清德說，不只會繼續支持嘉義市，未來統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3筆預算加起來絕對比過去增加，否則王美惠不會放過他，王委員看起來好相處，為了嘉義市建設經費卻會與他斤斤計較。

    賴清德表示，很高興今天不只民進黨籍市議員到場，市議會議長陳姿妏也率領不分黨派議員到場，嘉義市是大家的，台灣也是大家的，為了嘉義市的發展、台灣的未來，我們應該不分黨派、共同合作，讓國家更加進步。

    賴清德總統今扶轎時，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠在旁陪同。（記者王善嬿攝）

    賴清德總統今扶轎時，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠在旁陪同。（記者王善嬿攝）

