    高市府涉職場霸凌科長僅調職？ 人事處：霸凌案成立先行調整職務

    高市府傳出涉及職場霸凌的科長僅被調職?人事處澄清是先行調整職務，圖為四維行政中心中庭。（記者王榮祥攝）

    高市府傳出涉及職場霸凌的科長僅被調職?人事處澄清是先行調整職務，圖為四維行政中心中庭。（記者王榮祥攝）

    2025/09/22 16:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府人事處傳出職場霸凌疑案，吹哨者爆料涉案科長僅被調職，質疑市府未積極處理，高市府人處澄清本件霸凌案經委員會審查成立，所以先行調整被申訴人職務，目前依規定移考績會檢討被申訴人相關行政責任，以確保職場安全與同仁權益。

    人事處說明，今年7月接獲公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）撤銷該處113年4月職場霸凌申訴決議後，即依據公務人員執行職務安全及衛生防護辦法（安衛辦法）召開防護委員會會議，重新組成調查小組調查，並於9月中旬召開防護委員會審查決議，確認本件職場霸凌成立。

    人事處指出，這案是高市府人事處同仁A去年4月提出職場霸凌申訴，人事處接獲申訴後、即依規定組成外聘專家比例過半的調查小組，並經審議定「不成立」。

    但申訴人不服，於113年7月再向保訓會提起再申訴，保訓會於114年7月8日作成決定，認為原決議有不當之處，撤銷前開霸凌不成立之決議，並要求另為適法處理。

    本案於114年7月下旬接獲保訓會撤銷原決議後，立即依據安衛辦法召開防護委員會會議，重新組成調查小組，小組委員全數由外聘學者專家組成，成員涵蓋法律、勞資關係及心理諮商等專業領域，並於114年9月初完成調查報告，初步認定構成職場霸凌，人事處9月中旬召開防護委員會審查決議，確認本件職場霸凌成立。

    人事處強調，對於職場霸凌一貫秉持「零容忍」立場，該起霸凌案經9月中旬召開防護委員會審查決議成立，並先行調整被申訴人職務，目前依規定移考績會檢討被申訴人相關行政責任，以確保職場安全與同仁權益。

