陸委會技術卡關雙城論壇？ 知情人士曝「跡象」

台北市副市長林奕華宣布2025雙城論壇延期舉辦。（記者方賓照攝）

2025/09/22 16:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今天早上突然宣布台北上海雙城論壇「不在9月辦理」，陸委會發言人梁文傑受訪表示「相當意外！」顯然緩辦的決定是台北市政府自行決定，相關人員提及，有諸多跡象顯示中央在卡北市府，不樂見雙城論壇順利辦理，其中最明顯的就是陸委會上週四記者會的「提醒」，加上明天（週二）市府先遣團就要出發，行程卻未核准，市府才決定「急事緩辦」，不在9月辦理，預計最可能的舉辦時間將會落在12月。

今年的雙城論壇由上海方舉辦，之前先後傳出將在9月25、26日舉辦，但市府發言團隊始終未證實舉辦時間，連代表磋商的副市長林奕華也曾說過，辦了雙城論壇才知道，「時間」是最後才會確定的問題；眼看時間在即，台北市政府於16日通知媒體行前準備作業，也提及時間緊湊，而按照規劃，市府先遣團將於23日出發、媒體團24日出發，主團則於25日出發，但市府壓線送出的行程，直到今（22）天上班日都未獲核准。

總統賴清德去年上任後，兩岸關係面臨新一波的挑戰，去年台北市政府於12月舉辦的雙城論壇，上海市台辦新任主任金梅及9位中國媒體記者未獲准來台，最後由上海副市長華源率領102人前來；今年台北市要赴上海參加雙城論壇，市府內部就傳出感受到中央有諸多限制，包括除了以往要送審的行程外，今年連要見那些人都要白紙黑字寫明，有別於往年對會面名單的「默契」。

而陸委會18日記者會的提醒：聚焦市政交流、避免涉及事屬中央等事項如兩岸觀光等議題、不得參加中共3個80週年等相關統戰活動，被市府視為「罕見」的動作，加上以前簽MOU，有什麼問題都會事先打聲招呼，部會基本上也不會有意見，但今年傳出陸委會有指示「要他們不准說YES」，走程序改善內容，也拉長了整個審查時間。

