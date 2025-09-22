為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陸委會技術卡關雙城論壇？ 知情人士曝「跡象」

    台北市副市長林奕華宣布2025雙城論壇延期舉辦。（記者方賓照攝）

    台北市副市長林奕華宣布2025雙城論壇延期舉辦。（記者方賓照攝）

    2025/09/22 16:02

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今天早上突然宣布台北上海雙城論壇「不在9月辦理」，陸委會發言人梁文傑受訪表示「相當意外！」顯然緩辦的決定是台北市政府自行決定，相關人員提及，有諸多跡象顯示中央在卡北市府，不樂見雙城論壇順利辦理，其中最明顯的就是陸委會上週四記者會的「提醒」，加上明天（週二）市府先遣團就要出發，行程卻未核准，市府才決定「急事緩辦」，不在9月辦理，預計最可能的舉辦時間將會落在12月。

    今年的雙城論壇由上海方舉辦，之前先後傳出將在9月25、26日舉辦，但市府發言團隊始終未證實舉辦時間，連代表磋商的副市長林奕華也曾說過，辦了雙城論壇才知道，「時間」是最後才會確定的問題；眼看時間在即，台北市政府於16日通知媒體行前準備作業，也提及時間緊湊，而按照規劃，市府先遣團將於23日出發、媒體團24日出發，主團則於25日出發，但市府壓線送出的行程，直到今（22）天上班日都未獲核准。

    總統賴清德去年上任後，兩岸關係面臨新一波的挑戰，去年台北市政府於12月舉辦的雙城論壇，上海市台辦新任主任金梅及9位中國媒體記者未獲准來台，最後由上海副市長華源率領102人前來；今年台北市要赴上海參加雙城論壇，市府內部就傳出感受到中央有諸多限制，包括除了以往要送審的行程外，今年連要見那些人都要白紙黑字寫明，有別於往年對會面名單的「默契」。

    而陸委會18日記者會的提醒：聚焦市政交流、避免涉及事屬中央等事項如兩岸觀光等議題、不得參加中共3個80週年等相關統戰活動，被市府視為「罕見」的動作，加上以前簽MOU，有什麼問題都會事先打聲招呼，部會基本上也不會有意見，但今年傳出陸委會有指示「要他們不准說YES」，走程序改善內容，也拉長了整個審查時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播