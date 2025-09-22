賴清德國政報告：國防預算增加 軍工航太與美合作加強國家安全

賴清德總統（前排中）今向嘉義鄉親國政報告。（記者王善嬿攝）

2025/09/22 15:50

〔記者王善嬿／嘉義報導〕賴清德總統今在嘉市向鄉親國政報告說，上任後為加強國家安全，提高國防預算，對外進行軍事採購，更重要的與美國各界合作，在研發、設計、生產、製造共同合作，台北國際航太暨國防工業展日前在台北南港展覽館展覽，匯聚15國、490家廠商參加，台灣、國際產業都來展覽，國際共同合作成果也在此展覽，提高國防預算不只保護國家，更推動產業發展。

賴清德說，其次要讓台灣經濟繼續發展，前總統蔡英文執政8年，平均每年的經濟成長率3%以上，位居亞洲四小龍第一，股市從8000多點上漲到2萬多點，經濟表現好；他執政2年，經濟比過去8年更好，今年第一季經濟成長率5.48%，第二季達到8%，不只贏過美國、澳洲，還贏過中國。

賴清德表示，今年8月外銷破歷史新高，股市是全世界第9大股市等，我們的路正確、方向正確、策略也正確，加上人民、產業及各界打拚，我們要共同合作，讓經濟比現在更好。

第三要照顧好人民，賴清德說，民主就是人民作主，稅收增加就要照顧老百姓，推行包括0到6歲國家一起養、高中職免學費、私立大學學雜費減免最高補助3.5萬元等政策，弱勢家庭還有其他補助，希望讓學生無後顧之憂，透過教育改善生活、追求夢想，以及長照3.0、明年起年收62萬元，等同月薪5萬元不用繳稅，全國近50%的人不用繳稅等政策。

賴清德總統今出席「城隍夜巡諸羅城」，向城隍廟董監事握手致意。（記者王善嬿攝）

