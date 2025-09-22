巴勒斯坦發地圖稱已獲台灣承認？ 外交部澄清：我國暫無規劃

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員代表團22日上午公布一份號稱已承認或有意承認巴勒斯坦國地圖，台灣竟被列入其中。（圖擷取自@Palestine_UN X）

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴勒斯坦常駐聯合國觀察員代表團（Permanent Observer Mission of the State of Palestine）今（22）日透過社群媒體X發布一張世界地圖，將已承認或有意承認巴勒斯坦的國家標註為綠色，我國竟也被標為綠色。外交部澄清，我國政府暫無承認巴勒斯坦規劃，並批評巴勒斯坦基於「一中原則」逕行將我國納入中國，標示為已承認巴勒斯坦，對我國主權不尊重。

外交部說明，巴勒斯坦與中國於1988年建交，雙方於2023年6月簽署「中華人民共和國和巴勒斯坦國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明」，其中巴勒斯坦稱堅定奉行「一中原則」，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」，重申不與台灣進行任何形式的官方往來。

外交部指出，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員代表團今日在社群平台發布的全球地圖，基於其「一中原則」，逕自將我國納入中國，將「台灣」標示為已承認巴勒斯坦，顯示對我國主權的不尊重。

外交部表示，我國政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規畫，但將持續關注國際情勢發展，並呼籲巴勒斯坦在相互尊重的基礎上能與我國進行友好接觸。

外交部強調，自以哈衝突以來，我國政府一向秉持呼籲有關各方展現自制，以保障平民安全為首要原則，透過持續溝通與對話化解分歧，推動永久停火，同時呼籲國際社會所有成員共同合作，為釋放所有人質而努力，使該地區及全球免於恐怖主義威脅，實現長期和平與穩定。

外交部表示，我國對受戰亂影響的人民提供必要的關懷與人道協助，例如已捐款50萬美元給「美慈組織（Mercy Corps）巴勒斯坦分部」，合作協助對加薩地區提供糧食、飲水、衣物及帳篷等人道援助物資，並持續參與後續計畫；相較之下，台灣長期在全球做出重大貢獻，卻因中國蓄意扭曲聯大第2758號決議，長年阻止台灣參與聯合國體系的組織和活動。

外交部說，我國也呼籲聯合國公正對待台灣，期待請各國出一份力（Chip in），承認台灣在世界舞台上應有的地位，並接受台灣能作出的貢獻。

